القاهرة - سمر حسين - صحة

اليانسون من المشروبات الساخنة التي يلجأ إليها الأشخاص عندما يشعرون بمشاكل في الحلق أو الصوت، لقدرته على المساعدة في العلاج، وربما لا يعلم البعض فوائد المذهلة الأخرى وهو ما نرصده في السطور التالية مع الدكتورة آية سامي أخصائية التغذية وموقع «healthbenefitstimes».

وردت أخصائية التغذية عبر هن، على سؤال ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوب من اليانسون على الريق؟، بأنه مفيد جدا على الصحة كما يلي.

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوبا من اليانسون على الريق؟

- يعمل على تحسين عملية الهضم.

- فاتح للشهية.

- يقلل من الغثيان.

- يعالج مشكلات الغازات وانتفاخ البطن.

- يقي من الإسهال.

- يعالج الأرق وبخاصة عند تناوله بعد الوجبات أو قبل النوم.

- يمنع التشنجات.

- يقي من الالتهابات والعدوى الميكروبية والأمراض التي تسببها.

فوائد اليانسون

- يحسن الحليب لدى الأم.

- طارد للبلغم.

- يعالج مشكلات الجهاز التنفسي، ومضاد لالتهابات الرئوية والجيوب الأنفية والشعب الهوائية والإنفلونزا.

- يعزز صحة الفم لأنه مضاد للبكتيريا والميكروبات ويعالج الرائحة الكريهة، والتورم.

- مفيد لصحة الأطفال ويعالج مشكلات الجهاز الهضمي.

- يحتوي على مضادات الأكسدة.

- يحافظ على مستوى ضغط الدم.

- يعمل زيت اليانسون على تنشيط القلب وإزالة السموم من الجسم، ويحافظ على التمثيل الغذائي.

- مفيد للسيدات في علاج الاكتئاب بعد الولادة حيث يمكن تناول 3 جرامات يوميا.

- تناول كوب من اليانسون بعد الوجبات يساعد في علاج عسر الهضم.

- يخفف من آلام الدورة الشهرية.