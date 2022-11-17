أعراض الفيروس المخلوي التنفسي.. تعرفي على طرق العلاج والوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي وطرق الوقاية منه أصبح أهم ما يشغل البيوت، بخاصة أنه يتشابه مع نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، الأمر الذي دفع عدد من المدارس لمناشدة الأهالي بمنع نزول الأطفال المصابين بأعراض الفيروس أو أيًا من أعراض البرد والأنفلونزا لتحجيم الإصابات بعد انتشاره بين الطلاب، وهم الفئة الأكثر إصابة به حسب وزارة الصحة، والتي أكدت أن الفيروسات التنفسية تنتشر خلال فترة الخريف وبداية الشتاء ومنها (فيروس الإنفلونزا ـ الفيروس الغدي ـ الفيروس التنفسي المخلوي).

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

استعرضت وزارة الصحة أعراض الفيروس المخلوي التنفسي وهي: ارتفاع درجة الحرارة، الكحة، البلغم، سيلان الأنف، فقدان الشهية، وتلك الأعراض التنفسية وفقا للمسحة التي أجراها قطاع الطب الوقائي أثبتت أن 73% من الأطفال مصابون بالفيروس التنفسي المخلوي، مؤكدة أنه واسع الانتشار بين تلك الفئة العمرية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي تشمل السعال الجاف والرشح والصداع وكذلك التهاب الحلق، وتبدأ كنزلة برد طفيفة ثم تشتد، مؤكدًا أن الفيروس يستهدف الجميع وأعراضه متطابقة عند الكبار والصغار، ولكنه منتشر بين الأطفال لضعف مناعتهم وما يتعرضون له جراء تغير الفصول أو تقلبات الجو.

وأوضحت وزارة الصحة، أن مرض الفيروس المخلوي أو الغدي مثل الإنفلونزا قد يكون أصله حيواني، أو تحور من شخص لآخر، وتكون أعراضه وطرق علاجه متطابقة مع الإنفلونزا والبرد.

بروتوكول علاج الفيروس المخلوي التنفسي

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لـ«الوطن»، أن علاج الفيروس المخلوي التنفسي يكون باستخدام الأدوية الخافضة للحرارة، بالإضافة إلى ترطيب الهواء باستخدام أجهزة البخار، والتأكيد على شرب السوائل الدافئة، والأهم هو الابتعاد عن تناول المضادات الحيوية.

وحذر عبدالغفار، الأهالي من إعطاء أبنائهم مضادات حيوية، مشددا على أن المرض المذكور عبارة عن فيروس وليس تلوثًا بكتيريًا، ويمكن اللجوء إلى التنفس الصناعي في أشد الحالات التي يصل إلها المصاب.

وفي هذا الأطار، ناشد متحدث «الصحة»، أولياء الأمور باتباع عددًا من التعليمات من أهمها الالتزام بوضعية جلوس بعينها للطفل تساعده على التنس بسهولة والتوقف تمام عن التدخين حوله، إلى جانب الذهاب إلى الطبيب في حال إصابة الأطفال بأعراض الفيروس.

طرق الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي

كشف وزارة الصحة عن طرق للوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي، نستعرضها على النحو التالي:

ـ الغسيل المستمر للأيدي.

ـ التنظيف المستمر للأسطح.

ـ عدم تقبيل الأطفال في مثل هذه الأوقات.

طرق تقوية المناعة للوقاية من الفيروس التنفسي

كشف وزارة الصحة عن طرق تقوية المناعة للوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي، وجاءت على النحو التالي:

ـ الإكثار من تناول السوائل والأغذية التي تعزز المناعة.

ـ تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال والليمون.

ـ التغذية والتهوية الجيدة.

ـ عدم التعرض للهواء بشكل مباشر.