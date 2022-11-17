جدول تغذية الطفل 6 شهور.. فواكه خفيفة وسهلة الهضم

القاهرة - سمر حسين - ماما

يحتاج الأطفال بعمر الـ6 أشهر أنماطا غذائية صحية تتناسب معهم، وعندما يتم الطفل الشهر السادس تبدأ الأمهات إدخال بعض المكأكولات البسيطة والصحية إلى جدول طعامه بجانب الرضاعة الطبيعية حتى يتم العامين، في التقرير التالي يقدم «هن» جدول تغذية الطفل 6 شهور وفقًا لموقع «medicalnewstoday».

فواكه للأطفال 6 شهور

بالنسبة لفواكه للأطفال 6 شهور، يمكن للطفل في ذلك العمر الصغير أن يتناول بعض الفواكه البسيطة بجانب الرضاعة الطبيعية، لكن لا بد أولًا أن تكون الوجبات أو الفواكه التي يتناولها مناسبة لميعاد نومه ورضاعته، وأيضًا لسنه الصغير، ومن الفواكه التي تناسب الرضع في ذلك العمر هي: الموز، الكيوي، التوت، التفاح، المانجو، الفراولة والأنانس، ولا يجب أن يتناول الطفل بعمر أقل من 6 أشهر، الفراولة لأنها قد تسبب له حساسية.

جدول تغذية الرضيع

بالنسبة لجدول تغذية الطفل الرضيع، قالت الدكتورة مريم حمدي خبيرة التغذية العلاجية في حوار سابق لـ«هن»، إن هناك بعض من الوجبات الغذائية البسيطة التي يمكن إطعام الرضيع بها خلال عامه الأول، بداية من تناول الطعام الصلب في شهره الرابع، كما أنه يجب مراعاة الالتزام بالأطعمة المسموحة مع الأطفال الذين يرضعون بشكل طبيعي، وتقديمها جميعها «مهروسة» أو مطحونة.

ويجب الحرص على عدم إضافة البهارات بأنواعها والملح على طعام الرضيع، كذلك الابتعاد عن إضافة المواد الغذائية التي تسبب تهيجًا وربما تصيب الطفل بالحساسية ومن بينها: الفراولة، البيض، الخوخ، أما بالنسبة للوجبات فهي كالتالي:

- الأرز المطحون.

- الخضار السوتيه المطحون.

- الفواكه المطحونة.

- البطاطا المهروسة مع الجزر.

- البروكلي المهروس مع البطاطس المهروسة.

جدول تغذية الطفل 7 شهور

بالنسبة لجدول تغذية الطفل 7 شهور، فيجب أن يتناول من وجبة إلى وجبتين بجانب الرضاعة، يمكن إدخال بعض الفواكه والخضروات إلى نظامه الغذائي، كالتالي:

-الفواكه التي تعد مصدرا جيدا للفيتامينات والمعادن والألياف، منها التفاح المهروس، أو الكمثرى، أو الموز، أو البطيخ، أو الأفوكادو.

-الخضراوات، لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية المهمة للطفل، ويمكن تقديمها بطرق مختلفة على سبيل المثال، طهيها بالبخار وهرسها كوجبة خفيفة.

-الحبوب الكاملة، قدميها لطفلك في الشهر السابع: منها الأرز والقمح والشوفان والشعير، مسلوقة ومهروسة مع الخضراوات أو الفواكه أو مع حليب الرضاعة.

-لحم الدجاج، مع بداية الشهر السابع يمكنك إدخال لحم الدجاج مهروس إلى غذاء طفلك، ليستفيد من قيمته الغذائية العالية، لاحتوائه على نسب عالية من البروتين والكربوهيدرات.