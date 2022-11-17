طرق فعالة لإزالة الحبر من الملابس.. استخدمي الخل ومعجون الأسنان

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بقع الحبر في الملابس تسبب مشكلات لربة المنزل التي لا تجد طريقة لإزالتها، ولكن الخبر الجيد هو وجود طرق عدة يمكنك بها إزالة بقع الحبر من الملابس، ويستعرضها التقرير التالي بحسب موقع goodhousekeeping المتخصص في شؤون المنزل.

كيفية إزالة الحبر من الملابس البيضاء

بداية تجنبي فرك الملابس لـإزالة بقع الحبر، لأن هذا الخطأ يساعد على انتشارها، وكذلك ابتعدي عن الحرارة المرتفعة لإزالة البقع لأنها تعمل على تثبيتها، مثل استخدام المكواة.

ضعي مسحوق إزالة البقع من الملابس في ماء الغسيل، وانقعي به الملابس التي يوجد بها حبر لفترة، فهذا يساعد على التخلص نهائيا من الحبر، وهناك بعض مساحيق الغسيل المتخصصة في إزالة بقع الحبر يمكنك استخدامها.

يمكن استخدام معقم اليدين، فهو من أسهل الطرق لإزالة بقع الحبر من الملابس، وذلك بوضع المعقم على منطقة البقعة، والحرص على الضغط عليها برفق، ثم غسل الملابس وتنظيفها كاملة.

إزالة الحبر من الملابس بمعجون الأسنان

يستخدم معجون الأسنان في التخلص من الحبر على الملابس، عبر وضع كمية قليلة منه على قطعة قماش والعمل على فرك الجزء المتواجد عليه الحبر، وبعد ذلك غسلها بقطعة أخرى من القماش.

إزالة الحبر من الملابس بالخل

واحدة من أبرز طرق التخلص من بقع الحبر على الملابس هي استخدام الخل والحليب، يمكن مزج الخليط معًا ووضع الملابس به، يساعد ذلك في التخلص من البقع، وبعد التأكد من إزالة البقع من الملابس، تزال من الماء، ثم تشطف بالمنظف المناسب بشكل بسيط، حتى يتم التخلص من آثار المحلول.