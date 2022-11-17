خطوات سهلة لتفتيح الشفاه الداكنة: ابتعدي عن الشاي والقهوة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعطي الشفاه الوردية الصحية لمسة إشراقة لوجهك، إلا أن الأخرى الداكنة يمكن أن تنتج عن بعض العادات الخاطئة، أو استخدام مستحضرات التجميل الزائدة، أو المشكلات الطبية، أو الأكل، أو التدخين.

وإذا كانت شفتك العلوية غامقة، فهناك نصائح وطرق لتحسين مظهرها، والحفاظ على صحتها، وفيما يلي نصائح للحفاظ على الشفاه بلون وردي طبيعي، بحسب موقع «ستايل كريز»، المتخصص في الموضة والجمال.

نصائح لتفتيح الشفاه

الترطيب: ضعي زيت فيتامين E وفوقه بطبقة من الفازلين لحبس الرطوبة، واحملي دائمًا مرطب شفاه لترطيب شفتيك كلما شعرت بالتشقق أو الجفاف.

حماية SPF: استخدمي واقي الشمس لحماية البشرة الرقيقة على شفتيك من التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتصبغ، واستخدمي مرطب الشفاه مع عامل حماية من الشمس (SPF)، للحماية من أشعة الشمس.

نظام غذائي صحي: تناول الخضار والفواكه الخضراء، للحفاظ على شفتيك رطبة ونضرة.

حافظي على رطوبتك: احرصي على شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، للحفاظ على شفتيك رطبة وناعمة.

توقفي عن التدخين

تغييرات في نمط الحياة: قللي من تناول القهوة والشاي وتوقفي عن التدخين.

العلاجات الطبية: قد تساعد بعض العلاجات مثل التقشير الكيميائي ومبيضات البشرة في تقليل تصبغ الشفاه، لكن لا تستخدمي أي كريم ومراهم موضعية دون استشارة طبيب الجلدية.