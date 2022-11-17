7 طرق ذكية للحفاظ على الحقائب الجلدية وتنظيفها.. «استخدمي عصير الليمون والنشا»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث الفتيات عن طرق تنظيف الحقائب، خاصةً الجلدية؛ نظرا لما يتراكم عليها من ملوثات الشحوم وبقايا الأطعمة والحبر وما إلى ذلك، ومع الاستخدام اليومي تزداد تراكمات الملوثات على الحقائب، لذلك نقدم لكِ خلال السطور التالية حيل ذكية للحفاظ على الحقائب الجلدية وتنظيفها من خلال موقع «HER WORLD» العالمي الخاص بشئون المرأة.

طرق تنظيف الحقائب الجلدية

- طريقة التنظيف الأولى:

- فرغي جميع جيوب الحقيبة.

- ‏اقلبيها رأسًا على عقب لإزالة الغبار الذي بداخلها، وإذا لم تتمكني من سحب بطانة الحقيبة نظفيها بإستخدام الفرشاة من الداخل.

- ‏اقلبي البطانة من الداخل للخارج، ونظفيها باستخدام فرشاة الوبر أو أي فرشاة حروفها ناعمة.

- الطريقة الثانية:

- اخلطي نشا الذرة مع الماء.

- ضعي نشا الذرة على البقعة ونظفيها جيدًا.

- ‏امسحي الحقيبة بقطعة قماش جافة لتنظيفها.

- الطريقة الثالثة:

‏ ‏- ضعي طبقة صغيرة من الصمغ على المنطقة المتسخة في الحقيبة الجلدية.

- امسحيها سريعًا بقطعة القماش حتى تزيل البقعة.

- الطريقة الرابعة:

- ضعي محلول مانع لتسرب المياه على الجلد للحفاظ على الحقيبة الجلدية في مأمن من الماء. ‏

‏- اخلطي محلولًا من الماء الدافئ وصابون الأطباق، واغمسي قطعة قماش ناعمة واعصريها وامسحي الأسطح الخارجية للحقيبة.

- استخدمي قطعة قماش مبللة ونظيفها لمسح الصابون.

- جففي الحقيبة بمنشفة.

- الطريقة الخامسة:

- ضعي الحقيبة على المنضدة ونظفيها باستخدام فرشاة الشعر الناعم، لإزالة القاذورات السطحية مع البدء من الجانب الأمامي وتنظيفه إلى الخلف، ثم قلب الشنطة.

- استخدمي دبوسًا ناعمًا أو قطعة قماش لإزالة الرمل والطين والغبار وما إلى ذلك، قبل استخدام أي تنظيف للجلد.

- الطريقة السادسة للتخلص من بقع الحبر:

- ‏ اغمسي قطعة قطن في مزيل طلاء الأظافر.

- امسحي البقعة برفق ولا تفركيه وإلا يمكنك جعل الحبر ينتشر.

- جففي الحقيبة بمنشفة.

- الطريقة السابعة:

- ضعي ‏عصير ليمون على الشنطة لمدة 30 دقيقة، واستخدمي قطعة قماش مبللة لإزالة المعجون.

- استخدمي قطعة قماش ناعمة وافركي المرطب باستخدام حركات دائرية.

ويجب تخزين الحقائب الجلدية بشكل صحيح، عن طريق تعليقها على شماعات خشبية أو مبطنة في خزانة باردة وجافة، بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة.