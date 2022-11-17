فوائد صحية مذهلة للكاجو.. غني بالمعادن ويكافح السرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكاجو من المكسرات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ورغم سعرها المرتفع إلا أن مذاقها الشهي يجعلك تحرص على شرائها، ولا يقتصر الأمر على طعمها اللذيذ، بل لها فوائد عدة وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب الدكتور آية سامي أخصائية التغذية، وموقع healthline.

وذكرت أخصائية التغذية أن الكاجو من المكسرات الغنية بالكثير من العناصر الغذائية مثل الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادة والكربوهيدرات ونصحت بتناوله باعتدال، وفيما يلي فوائد الكاجو.

فوائد الكاجو

- يحتوي الكاجو على الفيتامينات مثل فيتامين E و K و B-6.

- الكاجو غني بالمعادن مثل الفسفور والمجنسيوم والزنك والحديد والسلينيوم.

- يقلل الكاجو من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- يخفض ضغط الدم والكوليسترول في الدم.

- يحتوي الكاجو على حمض الفوليك.

أخصائية التغذية: الكاجو غني بالدهون الجيدة

- يعمل الكاجو على تحسين صحة الدم.

- يحافظ على العظام.

- يحفز الكاجو الجهاز المناعي.

- يحافظ على صحة الأوعية الدموية والأعصاب.

- الكاجو مفيد للعين ويحميها من الأضرار.

- يساعد الكاجو في تقليل خطر إعتام عدسة العين.

- تناول الكاجو يكافح مرض السكري.

- يكافح أمراض السرطان.

- الكاجو غني بالدهون الجيدة.

- يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.