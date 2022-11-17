الامارات | بيت عبيد الشامسي «نقطة لقاء» لكتب ومطبوعات فنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظّم مؤسسة الشارقة للفنون الدورة الخامسة من معرض الكتاب الفني السنوي «نقطة لقاء»، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، في بيت عبيد الشامسي في ساحة الفنون.

يعبّر المعرض عن التزام المؤسسة بالممارسات النوعية والتجريبية التي تسعى إلى توسيع نطاق وسيط النشر، ويولي أهمية خاصة للمؤسسات ودور النشر الموجودة في الإمارات، متيحاً مساحة تشاركية لتبادل المعرفة والأفكار البناءة، كما يقدم في هذه الدورة مجموعة مختارة من المطبوعات التي تشمل المنشورات الفنية وإنتاجات الناشرين المستقلين والمشروعات الثقافية غير الربحية، إلى جانب أعمال الفنانين والناشرين والمؤسسات، التي تُعرض ضمن ثلاثة أقسام: دولي، ومختارات، ومحلي.

ويستقطب قسم «دولي» دور نشر فنية ومستقلة من جميع أنحاء العالم، لعرض وتوزيع كتبهم خلال المعرض، أما قسم «مختارات» فيقدم مجموعة من الدوريات والمجلات والكتب الفنية والكوميك وكتب الاهتمامات الخاصة التي لا توزعها المكتبات المحلية، فيما يضم قسم «محلي» كتباً من إنتاج مجتمع الفنون المحلي من مؤسسات فنية وثقافية وغاليريات ودور نشر وهيئات ثقافية حكومية غير ربحية، إضافة إلى مجموعة من المطبوعات والتصاوير والمجلات الفنية ومجلات الكوميك والصور الفوتوغرافية والقرطاسية ومطبوعات الشاشة التي أنتجها فنانون مستقلون.

يتضمن برنامج الدورة الخامسة العديد من الأنشطة، التي تشمل إطلاق إصدارات جديدة ككتابي «الطبق الطائر» و«كورنيش 4»، إضافة إلى حوارات مع الفنانين والكتّاب.

ويشمل البرنامج ورشاً فنية للصغار والعائلات، تتناول أساسيات الرسم والتصميم الغرافيكي، وأساليب تجليد الكتب وصناعة مفكرة باستخدام ورق معاد تدويره، وجلسات قراءة قصص الأطفال، إضافة إلى عدد من العروض الموسيقية التي يقدمها كل من: فرقة «سويز أند إيدجز»، فرقة «أديجا»، وفرقة «حسني».