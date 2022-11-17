الامارات | دبي تراهن على الشباب في «ابتكارات للبشرية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مجموعة من المشروعات التي تنتمي إلى عالم الصحة والغذاء والطاقة والمجتمع، عرضها الطلاب المشاركون في معرض «ابتكارات للبشرية»، الذي ينظم في مركز دبي المالي العالمي، تحت رعاية سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي وعضو مجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وتقدم المشروعات التي يصل عددها إلى 100 مشروع من 86 جامعة من 47 دولة من العالم، مقترحات وحلولاً للتحديات التي تواجه البيئة والحياة والصحة من أجل عالم أفضل.

للإطلاع على البعض من هذه المشروعات، يرجى الضغط على هذا الرابط.