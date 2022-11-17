الامارات | قادة دبي.. 3 أجيال تحتفي بالإبداع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت «مجموعة بريد الإمارات»، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، طابعاً تذكارياً فوتوغرافياً، احتفاءً بالذكرى العاشرة لتأسيس الجائزة.

ويحمل الطابع التذكاري ثلاث صور مضيئة تعكس الشغف البصري الإبداعي المتوارث لثلاثة أجيال من قادة إمارة دبي وأعمدة الريادة الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة، هم: المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مؤسس وراعي الجائزة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات عبدالله محمد الأشرم: «يسرنا أن نُطلق الإصدار البريدي التذكاري الجديد بمناسبة مرور عقد على تأسيس جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.

ونحتفي من خلال هذا الطابع الفوتوغرافي بدور الجائزة وإسهاماتها المشهودة في تحفيز وتشجيع المتميزين في مجالات الفنون البصرية، وتوفير منصة تجمع مواهب التصوير الوطنية والعالمية، وتحتفي بالمبدعين في توظيف العدسة الفوتوغرافية كأداة لتلخيص وتخليد التجارب الإنسانية».

وقال الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي علي خليفة بن ثالث: «يسعدنا التعاون مع مجموعة بريد الإمارات في إطلاق طابع تذكاري بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الجائزة، ونعرب عن تقديرنا لهذه المبادرة ونتطلع لتطوير آفاق تعاوننا مع المجموعة».

ويأتي هذا الإصدار البريدي احتفاءً بعشر سنوات من تميز الجائزة وتفردها من حيث حضورها وأهميتها، وتنوع محاورها واتساع نطاق انتشارها، ودورها المتنامي في الاحتفاء بالإبداع وقصص النجاح في فنون التصوير.

ونفخر بأن هذه الجائزة تواصل عكس شغف دبي بالريادة والإبداع، استلهاماً من رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مؤسس وراعي الجائزة».

يُذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أسس الجائزة في عام 2011. وكرمت الجائزة منذ تأسيسها العديد من المبدعين والمحترفين والشغوفين بفنون التصوير من مُختلف أنحاء العالم، وذلك خلال 10 مواسم احتفت خلالها الجائزة برسائل وقيم إنسانية ومحاور متنوعة، بدءاً من «حب الأرض» في موسم (2011-2012) وصولاً إلى «الإنسانية» في موسم (2020-2021).

واعتمدت الجائزة «الطبيعة» محوراً رئيساً لها في موسمها الـ11.

علي بن ثالث:

• «نفخر بأن الجائزة تواصل عكس شغف دبي بالريادة والإبداع».