الامارات | «ويجز» ضيف «دبي للرياضات الرقمية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف الدورة الأولى من مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022، الحفل الموسيقي للفنان المصري الشهير «ويجز»، يوم السبت 19 نوفمبر في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، فيما يمكن شراء التذاكر من على موقع «بلاتينوم لست».

وسيكون الجمهور على موعد مع حفلة ويجز، مغني الراب المصري، الذي يقدم عروض موسيقى «التراب» منذ عام 2017، وحقق أكثر من 297 مليون مشاهدة على «يوتيوب». وسطع نجم ويجز وهو في سن 19 عاماً، حيث اشتُهر بمزج موسيقى «التراب»، و«المامبل»، «الراب»، و«الإلكترو شعبي»، وسرعان ما استقطب المعجبين من جميع أنحاء العالم العربي.

ويجمع مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022، مشاهير الرياضات الرقمية، وأبرز المهتمين في مجال الرياضات الإلكترونية، وعشاق ثقافة البوب من جميع أنحاء العالم. وتستمر فعاليات المهرجان حتى 20 نوفمبر الجاري، ويضم مجموعة مميزة من الفعاليات الحية والحفلات الموسيقية وأنشطة ثقافة البوب.