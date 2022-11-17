الامارات | أكاديمية الإعلام الجديد تحتفي بـ 48 صانع محتوى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد القرقاوي، احتفت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، بالدفعة الثالثة من خريجي برنامج «فارس المحتوى»، التي ضمت 48 صانع محتوى، ضمن برنامج تدريبي متخصص استمر لأكثر من 80 ساعة تدريبية خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

يهدف برنامج «فارس المحتوى» إلى استقطاب جيل الشباب وتأهيله بالمهارات والمواهب والخبرات، لقيادة صناعة المحتوى إقليمياً وعالمياً، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهودها في بناء القدرات وتنمية المواهب والخبرات الرقمية لدى المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي المتميز في المنطقة العربية.

أكد حسين العتولي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد بالإنابة، أن الأكاديمية تمثل منصة للشباب المبدع، للتعرف عن قرب إلى المهارات والأدوات الحديثة في عالم صناعة المحتوى، واستطاع برنامج فارس المحتوى إعداد كفاءات محترفة ومؤثرين في مختلف المجالات والتخصصات.

وقال العتولي «لدينا اليوم مؤثرون استطاعوا تقديم محتوى مبتكر في السياحة والاقتصاد والعلوم، لدينا مؤثرون ومبدعون في صناعة محتوى الإعلام والهندسة والثقافة والفنون والتاريخ وغيرها من المجالات».