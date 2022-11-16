حكم شهادة المرأة على عقد الزواج.. عالم أزهري: يجوز في حالة واحدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حكم شهادة المرأة على عقد الزواج أمر يثير تساؤلات العديد من الأشخاص، خاصة وأن شرع الله حث على الاستعانة بشهادة الرجال عند إتمام عقد الزواج، إلا أن الأمر أثار فضول الكثيرين، فهل يجوز أم لا، وهو ما نكشفه خلال السطور التالية.

وخلال الساعات الأخيرة، شهد محرك البحث العالمي «جوجل»، عددًا من التساؤلات للتعرف على حكم شهادة المرأة على عقد الزواج.

حكم شهادة المرأة على عقد الزواج

وكشف الدكتور إبراهيم عبد الرازق، الشيخ الأزهري، في تصريحات لـ«هن» عن حكم شهادة المرأة على عقد الزواج، موضحًا أنه في أساس الشريعة الإسلامية يجب أن يشهد على العقد رجلين، وذلك لقوله تعالى في كتابع العزيز: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم».

وتابع الشيخ الأزهري، أنه في حالة عدم وجود شهود عدل من الرجال، فمن الجائز الاستعانة بشهادة مجموعة من النساء.

«الإفتاء» توضح الحالات التي تسمح بفسخ عقد الزواج بين الرجل والمرأة

في سياق منفصل، تلقت دار الإفتاء عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، سؤالًا نحو الحالات التي يجوز خلالها فسخ عقد الزواج بين الرجل والمرأة، وهو ما أوضحته الدار في جوابها.

وقالت الإفتاء في جوابها، ردًا على سؤال السيدة الذي جاء بشأن وجود عيب يحق خلاله لأي من الطرفين فسخ عقد الزواج، إن العيوب التي تتعلق سواء بالرجال أو النساء تتلخص في التعرض للإصابة بمرض الجذام، وهو عبارة عن علة تظهر في أجزاء الجسم وتنتشر بشكل كبير بينها، وتؤدي إلى تناثرها، وذلك إلى جانب أيضًا الإصابة بالبرص، والذي يتمثل في ظهور بقع بيضاء على الجسم، يزداد حجمها مع مرور الوقت.

وختمت الإفتاء جوابها بأن الفقهاء قد اتفقوا على أن حق المطالب بالفسخ يسقط في حين ارتضى العيب، سواء جاء هذا الرضاء من خلال الحديث بصراحة أو دلالة، كما للزوجة حقًا في طلب التفريق بينها وبين الزوج إذا اكتشفت به عيبا مستحكمًا لا يمكن التخلص منه.