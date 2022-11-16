فوائد زيت الزيتون في الأكل وتأثيره على البشرة.. مضاد للالتهابات

القاهرة - سمر حسين - صحة

فوائد زيت الزيتون في الأكل وتاثيره على البشرة أمر يحرص على استكشافه الكثير من الأشخاص خاصة السيدات، لقدرتهن على استخدامه سواء في تحضير الأكلات المختلفة، أو بصورة أخرى للحفاظ على صحة البشرة والجلد.

وفي السطور التالية نكشف عن فوائد زيت الزيتون في الأكل وتأثيره على البشرة، وذلك وفق ما أوضحت الدكتورة مريم حمدي، استشاري التغذية.

ما هو زيت الزيتون؟

زيت الزيتون عبارة عن عنصر سائل معبأ بالعناصر الغذائية المصنوعة من عصر الزيتون، وهو معروف بغناه بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والعديد من مضادات الأكسدة، والتي قد تفيد البشرة عند وضعها عليها مباشرة.

فوائد زيت الزيتون في الأكل وتأثيره على البشرة

وحسب ما أوضحت خبيرة التغذية العلاجية أثناء حديثها لـ«هن»، أنه هناك عدة فوائد زيت الزيتون في الأكل وتأثيره على البشرة، والتي نستعرضها في السطور التالية:

1- فوائد زيت الزيتون للأكل

- يقلل زيت الزيتون من عمليات الأكسدة، وبالتالي التأثير على قلة الكوليسترول المضر في الدم.

- يحتوي زيت الزيتون على مجموعة من مضادات الأكسدة المهمة لصحة الجسم.

- يساعد زيت الزيتون في خفض معدلات ضغط الدم أيضًا، خاصة لأصحاب الضغط المرتفع.

- التقليل من خطر إصابة الجسم بالالتهابات.

- يعمل على تحسين عمل الأوعية الدموية.

- يعتبر زيت الزيتون أيضًا من المواد التي تقي من التعرض للإصابة بالزهايمر في سنوات العمر المتقدمة.

2- فوائد زيت الزيتون للبشرة

ووفق ما كشف موقع verywellhealth العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، أنه لزيت الزيتون عدة فوائد للبشرة، والتي من بينها:

- يرطب البشرة بشكل ملحوظ.

- يقلل من ظهور علامات الشيخوخة.

- يحارب الإجهاد التأكسدي.

- يزيد الكولاجين.

- ينظف البشرة.

- يقلل من ظهور حب الشباب.

- يعزز التئام الجروح.

- له خصائص مضادة للالتهابات.