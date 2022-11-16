أمراض تنتقل من الأم للجنين بسهولة.. وطبيبة تحذر: تسبب تشوهات للطفل

القاهرة - سمر حسين - ماما

الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين أمر يثير تخوفات الكثير من السيدات الحوامل خلال أشهر الحمل، لضعف مناعة السيدة في هذه الفترة، وهو ما قد يعرضها بسهولة للإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة، والتي قد تؤثر بشدتها على صحة الجنين.

لذلك تعددت التساؤلات حول الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين، وهو ما كشفته الدكتورة ريهام المهدي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال حديثها لـ«هن».

أمراض تنتقل من الأم للجنين

وقالت «المهدي» إن هناك مجموعة أمراض تنتقل من الأم للجنين بسهولة خلال أشهر الحمل، لذلك يجب على المرأة الحال توخي الحذر جيدً خلال هذه الفترة، والابتعاد عن الأشخاص الذين يحملون أي عدوى أيًا ما كان نوعها.

ومن الأمراض التي يمكنها الانتقال من الأم للجنين في فترة الحمل، وفق ما أوضحت استشاري طب الأطفال، هي:

1- الجدري.

2- الهربس.

3- الحصبة الألماني، والتي حذرت بشأنها استشاري الأطفال، منوهة أنها إذا أصيبت بها الأم في أشهر الحمل الأولى فقد تسبب تشوهات للجنين بنسي كبيرة، والتي من بينها احتمالية ولادته أصمًا، أما إذا حدثت الإصابة في الأشهر الأخيرة للحمل قد تؤدي إلى الإجهاض، أو يولد الطفل ميتًا.

4- تسمم الحمل، والذي قد يخلق تشوهات أيضا للجنين في حال انتقاله له.

5- بعض أنواع الفيروسات والتي من بينها فيروس «بي».

نصائح للحوامل لتجنب الإصابة بالأمراض المختلفة

ووجهت أستاذ أمراض حديثي الولادة، نصائحها للنساء الحوامل خلال أشهر الحمل، وذلك لتجنب التعرض للإصابة بالأمراض المختلفة، والتي من بينها:

1- الابتعاد عن مصابي الأمراض الجلدية، مثل الجدري، أو الحصبة، وغيرهم.

2- تناول الخضروات والفواكه والمواد الغذائية التي تقوي مناعة الجسم خلال أشهر الحمل.