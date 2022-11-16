مشهد مؤثر في حفل زفاف عروسين أوكرانيين.. وضعا صور المعازيم على الكراسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد إنساني خطف الأنظار مؤخرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قرر عروسان أوكرانيان الاحتفال بزواجهما في الغربة بعيدًا عن أسرتيهما، نظرا لظروف الأزمة الروسية الأوكرانية.

تفاصيل حفل زفاف العروسين

ووفق ما كشفت صحيفة «مترو» البريطانية، فإن العروس التي تدعى «ماريا بيليك»، تزوجت مؤخرًا، من حبيب طفولتها «فيتالي ميلينيك»، بعد مرور أشهر طويلة من فقدانهما الأمل في إتمام زواجهما نظرًا للظروف القائمة ببلادهما.

وانتقل العروسان إلى بولندا بعد أن تركا بلدهما مع أمهاتهما، ومن ثم قررا الاحتفال بالزفاف مؤخرًا، داخل إحدى الكنائس البولندية، لكن نظرًا لعدم وجود أحد من أفراد عائلاتهما، لذلك قررت العروس وضع صور أفراد أسرهم أعلى مقاعد الكنيسة، حتى تشعر وكأنهم حضروا معها لحظتها السعيدة.

العروس تحتفظ بهويتها الأوكرانية في الزفاف

وخلال حفل الزفاف ظهرت العروس العشرينية وهي تحمل باقة من زهور عباد الشمس، التي تحمل رمزًا للهوية الوطنية الأوكرانية.

وكان من المفترض أن تتزوج «ماريا» صاحبة الـ 23 عامًا، و«خطيبها فيتالي» البالغ من العمر27 عامًا، بشهر يونيو الماضي في أوكرانيا، لكن خطتهم تبدلت تمامًا بعد الظروف التي تواجهها بلادهما.