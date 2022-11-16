نصائح للسيدات لتقليل التوتر أول يوم عمل.. بينها تمارين التنفس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادة ما يذهب الشخص للبدء في وظيفة جديدة وخاصة في اليوم الأول من استلام العمل، قد يشعر بحالة من التوتر والارتباك حرصًا على التفكير في كيفية تحقيق النجاح بالعمل الجديد، لكن هناك بعض الخطوات التي يمكن أن تهدئ من هذا الشعور، والتي يجب على الفرد القيام بها.

ونقلًا عن صحيفة «مترو» البريطانية، قدم عدد من خبراء علم النفس والتنمية البشرية، مجموعة من النصائح التي تساهم في التقليل من الشعور بالقلق في أول يوم للعمل، خاصة للسيدات، بعد أن توصل الباحثون إلى أنهن من أكثر الفئات تعرضًا لهذه المواقف النفسية العصيبة، وجاءت النصائح كالتالي:

1- ركز على أدوات مكتبك

بدلًا من التفكير في كيف ستباشر عملك في أول يوم بالوظيفة، وهل ستنج أم لا، يمكنك الانشغال بما ستجلبيه من أدوات مهمة لوضعها على مكتبك الوظيفي، وذلك حتى تجعل شكله يبدو جيدًا ومنظمًا.

2- شجع نفسك بشكل إيجابي

من المهم أيضًا أن تردد في نفسك بعض العبارات الإيجابية التشجيعية التي تساعدك على استقبال العمل بصدر رحب دون قلق، والتي من بينها على سبيل المثال، «أنا حقًا شخص ودود»، «أنا جيد في بناء العلاقات داخل بيئة العمل»، «سأتمكن من تحقيق أي نجاح يتطلبه العمل».

3- ممارسة تمارين التنفس

تساهم تمارين التنفس في تهدئة الجهاز العصبي بصورة ملحوظة، فقط يجب عليك أخذ نحو 5 أنفاس عميقة واحدًا تلو الآخر، وذلك عند الدخول إلى مقر العمل، حيث ستبقيك تلك التمرينات على البقاء هادئًا وإيجابيًا.