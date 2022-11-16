فوائد عظيمة لتناول الثوم الطازج.. مضاد حيوي طبيعي يقي من السرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة نوتنجهام البريطانية، أن الثوم يحسن من ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والمناعة ومضاد للفيروسات.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن فوائد الثوم تعود إلى أنه غني بالكثير من المركبات الطبيعية، وخاصة «الأليسين» والكبريت التي يمتصها النبات من التربة وتتحلل لنحو 50 مركب مختلف.

وكشفت عدد من الدراسات والتجارب التي نشرت في مجلة الطب التجريبي والعلاج، أن الحالات اللاتي تعاني من ارتفاع ضغط الدم وحصلوا على 600-900 ميليجرام من مكملات الثوم لمدة 3 أشهر، وجدوا انخفاض في مستوي ضغط الدم مثل تأثير الأدوية.

وذكرت كلير ثورنتون وود المتحدثة باسم جمعية الحمية البريطانية أن مادة الأليسين تتكون عند تقطيع الثوم أو سحقه، بينما يتوقف في حال تعرضه للحرارة، لذا أوصت بتركه 10 دقائق بعد التقطيع من أجل ضمان إنتاج الحد الأقصى من هذا المركب.

مركب الأليسن

ونصح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة عبر «هن»، تناول الثوم طازجًا لاحتوائه على مادة الأليسين أي أنه مضاد حيوي طبيعي وكذلك مضاد للفيروسات والفطريات ويعمل على الوقاية من السرطان.

وشرح بدران أن يجب تناول الثوم الطازج لأن هذا المركب الأليسين يختفي بعد 6 ساعات من الحفظ، وساعة من الحفظ في الزيت.

فوائد الثوم

-علاج الفطريات خاصة فطريات الكانديدا التي تعد الأكثر انتشارا في مرضى نقص المناعة.

- يهدئ السعال.

- يطرد البلغم.

- يقي من أمراض القلب.

- يكافح ارتفاع ضغط الدم.

- يقي الثوم من تصلب الشرايين.

- يساهم الثوم في الوقاية من تكلس الأوعية الدموية.

- يساهم في الحماية من ارتفاع الكولسترول بالدم.

- الثوم غني بـ19 مادة من مضادات الأكسدة.

- يقلل الثوم من احتمالية حدوث الجلطات.

- يقي من الحساسية.

- يحتوي الثوم على 16 مادة تضم الكبريت مضاد للأكسدة، مثل «الأليين والأليسين والأليكسين، وثلاثة عناصر مضادة للأكسدة هي المنجنيز والسيلينيوم وفيتامين سي».

- يحتوي الثوم على 18 حمضًا أمينيًا.

- الثوم مضاد للتوتر.

- يكافح الثوم نزلات البرد.

- يخلص الثوم الجسم من السموم.

- يحمي الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.