أغنية كأس العالم 2022.. «كليب نسائي عربي من الغناء حتى الإخراج»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام قليلة تفصلنا عن بداية كأس العالم 2022، الحدث الذي يترقبه مشجعي الساحرة المستديرة في شتى أنحاء العالم، وعلى الرغم من الحدث الذي يهواه الرجال إلا أن النساء حاضرين فيه بقوة، بداية من الحاكمات وحتى أعداد كبيرة من المشجعات، منهن من عبروا المحيط بأطفالهن للوصول إلى الدوحة، حيث يقام على أرضها التنظيم، في هذه اللحظات يترقب الجميع حفل الإفتتاح والأغاني التي تشعل حماس الجماهير واللاعبين أيضًا، وقبل بداية الاحتفالات انتشرت أغنية «Light The Sky»، التي أطلقتها الفيفا، وشارك فيها العنصر النسائي بقوة بداية من المغنيات العرب وحتى الممثلات في الكليب ومخرجة الأغنية نفسها.

أغنية كأس العالم بطابع نسائي عربي

اختارت الفيفا هذا العام مجموعة من النساء العربيات، صاحبات الأصوات المميزة لأداء أغنية «Light The Sky»، المقرر عرضها في كأس العالم قطر 2022، ومن هؤلاء المغنيات المغنية بلقيس فتحي، رحمة رياض، نورة فتحي ومنال كواحدة من بين الأغاني الـ6، التي قدمتها الفيفا باللغات المختلفة منها العربي والإنجليزي والفرنسي،و قالت الفنانة رحمة رياض لموقع «Et بالعربي »:« الفيفا عاملة فوق الـ6 أغاني في الألبوم لكأس العالم قطر2022، وكل أغنية مختلفة عن التانية منها العربي والفرنسي والإنجليزي واللاتيني، واحنا اختارونا نغني إنجليزي».

فكرة وتنفيذ أغنية «Light The Sky»

أما فكرة أغنية «Light The Sky» لكاس العالم 2022، فتعود للمخرجة القطرية أمل أحمد المفتاح، 27 عامًا، وهي واحدة من مخرجات الأفلام القطرية درست الإخراج في أكاديمية قطر، وتخرجت في جامعة نورث ويسترن بعد دراسة مجال الاتصالات عام 2018، واختارت أن يكون طاقم الأغنية بالكامل من النساء العربيات حتى لو تم تقديمها باللغة الإنجليزية، حسبما روت رحمة رياض التي قالت: «فكرة الأغنية تعود للمخرجة القطرية الجميلة أمل، وهي اختارت الكليب يكون أغلبه نساء والموضوع كله خاص بالنساء حتى لو كان في تواجد للرجال».