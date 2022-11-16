فوائد عسل النحل على الريق.. «نضارة للشعر ومضاد حيوي طبيعي للجسم»

القاهرة - سمر حسين - صحة

عسل النحل من المنتجات الغذائية التي تشتهر بفوائدها الصحية، ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، لذلك يستخدمه الكثير من الناس كعلاج طبيعي، وينصح به أطباء التغذية العلاجية ليكون بديلًا للمضادات الحيوية أحيانًا، وفي هذا التقرير يقدم «هن» فوائد عسل النحل على الريق، والتي من ضمنها أنه مغذي طبيعي، وفقًا لموقع «health line».

فوائد عسل النحل على الريق للنساء

أولى فوائد عسل النحل على الريق للنساء، أنه يساعد على خسارة الوزن، لأنَّ السكر الموجود به طبيعيًا وغير مصنعًا، كما يعتبر من المصادر المهمة والطبيعية الصحية للسعرات الحرارية، بالإضافة إلى أنه يحمي من تراكم السكر في الدم.

وثاني فوائد العسل على الريق للنساء، منح الجسم الشعور بالارتياح، ومنع الاكتئاب طيلة النهار، وجعل النساء في مزاج جيد طوال اليوم، كما أن تناول عسل النحل على الريق يساهم في التقليل من المشاكل التي تحدث في الرحم، ويحافظ على وظائف المبايض، وهو أيضًا مكسن قوي لآلام الدورة الشهرية، خاصة إذا تمّ تناول ملعقة منه صباحًا .

كما يعد تناول عسل النحل على الريق للنساء، يساعدهن على حماية أنفسهن من أمراض القلب، ويعزز المناعة، كما أنه مضاد حيوي طبيعي، لامتلاكه خواص مكافحة الفطريات والميكروبات والفيروسات والجراثيم المختلفة، كما يساعد في تطهير الجسم ومكافحة التسممات والالتهابات المختلفة.

فوائد العسل قبل النوم

بالنسبة لفوائد العسل قبل النوم، فإنه يساعد في الحصول على نوم هادئ، فمعلقة واحدة من عسل النحل تساعدك على التخلص من الأرق، وتساهم في الحصول على نوم مريح، يمكن تناول معلقة منه بشكل مباشر أو إضافتها إلى مشروب يساعد على الهدوء والراحة أيضاً.

وثاني فوائد العسل قبل النوم، هو تنظيم الساعة البيولوجية للإنسان، وتناول ملعقة من عسل النحل قبل النوم يوميًا بشكل منتظم يهيء الجسم للدخول في النوم، وبالتالي يحسن من كفاءة الجسم.

وفي حوار سابق لـ«هن»، قالت الدكتورة سارة الداخلي، باحثة في علم الأدوية والسموم بجامعة القاهرة، إنّ تناول العسل يقوي جهاز المناعة، ويساعد على التصدي للفيروسات منها فيروس كورونا، كما أنه يتميز باحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة، ومضادات الميكروبات، ويمكن أن يكون له خصائص ضد الالتهابات والجراثيم.

فوائد عسل النحل على الريق للشعر

أما فوائد عسل النحل على الريق للشعر، يعتبر عسل النحل مرطبًا طبيعيًا للشعر، ويحفز نموه ويزيد كثافته، لاحتوائه على مضادات فعالة وطبيعية للأكسدة، وتعمل هذه المضادات على دعم فروة الرأس وجعلها صحية أكثر، كما يعمل على تحسين صحة بصيلات الشعر، وهذا يؤدي بدوره إلى تطويل الشعر، واستخدام منتجات عسل النحل بشكل سليم يعيد الحيوية لبصيلات الشعر الخاملة.