دعاء تسهيل الولادة.. «اللهم هون على كل حامل حملها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دائما ما تتساءل المرأة الحامل وأسرتها عن دعاء تسهيل الولادة، وهل هناك أدعية معينة أو آيات قرآنية لترديدها قبل إجراء العملية؟، وتحدثت دار الإفتاء المصرية عن دعاء تسهيل الولادة، قائلة إن بشكل عام ينبغي دعاء الله في السراء والضراء، والتوسل إليه في الشدة والرخاء، واللجوء إليه في الكرب حيث إن الدعاء عبادة، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثُمَّ قَرَأَ: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (غافر: 60)» رواه الترمذي.

دعاء تسهيل الولادة

وأوضحت دار الإفتاء أنه يجب على الحامل عندما يشتدُّ عليها ألم الولادة، وتتعسَّر ولادتها اللجوء إلى الله حتى يجيب دعائها ويسهل عليها ولادتها، ويجوز دعاء السيدة الحامل أو المحيطين بها بما تيسير من الأذكار والأدعية المأثورة لرفع الضرر، مستشهدين «أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم أَمر أم سَلمَة وَزَيْنَب بنت جحش رضي الله عنهما أَن يأتيا فَاطِمَة رضي الله عنها لما دنا ولادها، فَيقْرَآ عِنْدهَا آيَة الْكُرْسِيِّ، وإِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (الْأَعْرَاف: 54)، ويعوِّذاها بالمعوِّذتين» أخرجه ابن السني.

آيات قرآنية لتسهيل الولادة

وأكدت دار الافتاء أنه لا بأس بقراءة آيات من القرآن الكريم، مستشهدة ببعض الآيات، التي نستعرضها على النحو التالي:

- «رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ» (البقرة: 286).

- «اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ» (الرعد: 8).

- «وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ» (فاطر: 11).

- «وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (النحل: 78).

دعاء تسهيل الولادة في الشهر التاسع

كما توجد بعض الأدعية المحببة، ونستعرضها في السطور التالية:

- «اللهم أسألك حُسْن الخُلُق وهَوْن الطَّلْق، يا خالق النفْس من النفْس، يا مُخَلِّص النفْس من النفْس، يا مُخْرِجَ النفْس من النفْس، خلِّصني».

- «اللهم يا مسهِّل الشديد، ويا مليِّن الحديد، ويا مُنْجِز الوعيد، يا من هو كل يومٍ في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أَدفَعُ ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله».

- «اللَّهُمَّ لا سَهْلَ إِلا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الْحَزَنَ سَهْلًا».

- «يا حي يا قيُّوم برحمتك أستغيث».

دعاء تسهيل الولادة لاختى

- اللهم هوّن على كل حامل حملها ويسّر لها ولآدتها وارزقها الذرية الصالحة.

- اللهم استودعتك هذا الجنين فحسن في خلقه وأخلاقه يا رب العالمين، اللهم أني أسألك هون الطلق وحسن الخلق، اللهم آمين.

- اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحم أختي، وأتمم لها على خير.

دعاء تسهيل الولادة لزوجتي

- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم أسألك حسن الخلق وهون الطلق، يا خالق النفس من النفس، ويا مخلص النفس من النفس، ويا مخرج النفس من النفس يسر لها ولادتها ويرزقك الله ماتتمناه.

- اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد، سهل ولادة زوجتي يارب.

- ربي سهل ولادتها و اجعله عليها أسهل من شربة الماء، وقر عينها بأجمل مولودة.

- يارب لم يبق الكثير لها لتحمل زوجتي قطعة منها، يارب سهل ولادتها وهون عليها كل ألم قد تشعر به.