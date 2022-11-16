لايف ستايل

نقش حناء ناعم للبنات.. مناسب للحفلات والعرائس

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

نقش حناء ناعم للبنات

الحناء عبارة عن رسومات مؤقتة يمكن رسمها على الجسم، ومنتشرة بشكل كبير في أفريقيا وآسيا، وتتنوع أشكالها وألوانها بين البنية والحمراء والسوداء وحتى البيضاء، ويستعرض التقرير التالي نقش حناء ناعم للبنات، مناسب مع حفلات الحنة قبل الزفاف، وكذلك في مختلف المناسبات، بحسب ما نشر موقع stylish المتخصص في لايف ستايل والموضة والأزياء.

نقش حناء ناعم للبنات

القلب هو أكثر نقش حناء ناعم للبنات انتشارا، يمكن عمله بأكثر من طريقة بداية من الرسمة البسيطة الصغيرة، وحتى القلب في المحور وحوله كثير من الفروع، وتلك الرسومات مناسبة للمعصم، وحول القدمين، وكذلك في منطقة اليدين.

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نقش حناء عروس

العروسة يمكنها عمل أكثر من رسمة واحدة للحنة، واختيار نفس حناء ناعم للبنات من أصدقائها، ولكن يجب الحذر من أضرار الحنة، وضرورة اختبارها على منطقة صغيرة من الجسم، لأنها قد تسبب حساسية الجلد. 

وبالنسبة للعروسة النوبية والأسوانية، التي تعد الحنة طقسًا أساسيًا لها، يُفضل استخدام لون فاتح ليعطي بشرتك إشراقة رائعة، ويمكنك كذلك رسمها على القدمين، والظهر ومنطقة الكتفين، والرسومات أغلبيتها فنية متداخلة، محورها إما الورود أو القلب أو الزخارف المتداخلة.

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نقش حناء سهل وحلو

يمكنك كذلك وضع الحنة البيضاء على يديك، وجسمك، فهي جديدة ورائعة وتليق خاصة بالبشرة الخمرية، وفيما يلي عدد من تلك الرسومات للحنة، سهلة وحلو ومناسب للجميع.

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والحنة البيضاء على الرغم من أنها ليست منتشرة كثيرًا بين الفتيات، إلا أنها جديدة ورقيقة ومناسبة لكافة المناسبات بداية من الفرح والحفلات وأعياد الميلاد.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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