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نصائح لمنع شعرك من التشابك.. ضعي البلسم واستخدمي مشطا واسعا

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

نصائح لمنع تشابك الشعر

هناك طرق لمنع شعرك من التشابك، حيث يمكن أن يتسبب استخدام مكواة الشعر المسطحة، والبكرات، ومجففات الشعر، وأدوات تصفيف الشعر بالحرارة، وطرق غسل الشعر غير الصحيحة، وحتى بعض تسريحات الشعر، في جعل شعرك متشابكا تماما ومليئا بالعقد.

سبب تعقيد الشعر

عدم تمشيط أو غسل خصلات شعرك بانتظام هو سبب آخر يجعل شعرك يبدو غير قابل للتحكم ومتشابك، ومع ذلك، فإن استخدام منتجات الترطيب والبلسم المناسب مع الفرش يمكن أن يحافظ على ترطيب خصلات شعرك وجعلها سلسة وفك تشابكها، وفيما يلي أبرز أسباب تشابك الشعر:

عدم تمشيط الشعر يوميا.

قلة الرطوبة

نهايات جافة لم تقص

النوم مع شعرك غير مربوط أو محكوم.

تلف الجلد وقشرة الشعر

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كيف تمنعين شعرك من التشابك

رطبي شعرك وضعي البلسم 

استخدمي مشط له أسنان واسعة

اشطقي شعرك بالماء البارد

استخدمي المنشفة بهدوء بالغ

حماية شعرك أثناء النوم وغطيه

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ادهين شعرك بالكريم والزيت بانتظام

ضع ماسكات الشعر

تجنبي استخدام أدوات التصفيف بالحرارة

استخدمي منتجات فك تشابك الشعر

تجنب المنتجات التي تحتوي على الكحول

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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