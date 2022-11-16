فوائد أكل السمك للحامل.. «تأخير الشيخوخة وتسهيل الهضم»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعد الأسماك والمأكولات البحرية مصدرًا كبيرًا للبروتين والكالسيوم والحديد وهي عناصر مغذية وأساسية للأم الحامل، بالإضافة لاحتوائه على أوميجا 3 والمواد الدهنية اللازمة لنمو الجنين، لذلك نقدم لكم في السطور التالية من خلال «هُن» فوائد أكل السمك للحامل بحسب المعهد القومي للتعذية.

فوائد السمك للحامل في الشهور الأولى

قال محمد عفيفي، أخصائي التغذية بالمعهد القومي للتغذية في حواره لـ«هن»، إن فوائد تناول السمك للحامل في الشهور الأولى مهمة لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة، وذلك إذا تم تناوله ضمن الحد المحدد من الأسماك، فيعمل على المساهمة بشكل كبير على صحة الأم والحد من الإصابة بالعديد من الأمراض بسبب احتوائه على الأحماض الدهنية غير المشبعة وأوميجا 3.

وأضاف عفيفي أن السمك له العديد من الفوائد على الحامل، وعددها في التالي:

- مصدر مهم للبروتين يساعد على تغذية الأم.

- حماية الحامل من الإصابة بالاكتئاب وخاصةً اكتئاب ما بعد الولادة.

‏- زيادة المستويات الإدراكية والتفاعلية للأم.

- تأخير الشيخوخة بالمخ التي قد تصيب الحامل.

- المساهمة في خفض ضغط الدم المرتفع.

- يسهل الهضم فهو مناسب للحامل التي تعاني من اضطرابات الجهاز الهضمي.

فوائد السمك للحامل في الشهر السادس

وأكد «عفيفي» أن فوائد السمك مهمة للحامل في كل الشهور بسبب دوره في نمو آمن لأعصاب الجنين إذ يساهم في نمو مخه بشكل سليم، وذلك بسبب احتواء السمك على الأحماض الدهنية غير المشبعة من أوميجا 3، كما يعمل على حماية الطفل من متلازمة الأيض وهي متلازمة تُصيب أي عضو في الجسم وتؤدي إلى خلل فيه، فبذلك يعمل على الحد من الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وهشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أنه يعزز صحة المخ للأم والجنين معًا وتقليل احتمالية الإصابة بآلزهايمر.

أفضل أنواع السمك للحامل

ونوه «عفيفي» بأنه يجب تناول السمك بحصص معتدلة ومتوازنة، لأن ذلك يقي الجنين من العديد من الأمراض، لكنه قد يزيدها أيضًا في حال تناول كميات كبيرة من الأسماك، بالرغم من فوائد السمك للحامل إلا أنه قد يتسبب في بعض الأضرار، فالسمك سلاح ذو حدين، لذلك يتوجب تناول السمك وفق الشروط الآتية:

- عدم تجاوز الكميات الموصى بها من تناول الأسماك التي تحتوي على نسب عالية من الزئبق إذ أن الزئبق يتراكم في دم الحامل وقد يصل للجنين مُسببًا له تلف في الأعصاب والمخ.

- ‏تناول الأسماك الآمنة لصحة الحامل بمقدار 340 جراما أسبوعيًا فقط وهذا ما توصي به منظمة الغذاء والدواء.

- ‏وتتضمن هذه الأنواع كل مما يأتي:

- سمك التونة.

- سمك السردين.

‏- سمك السالمون.

- الجمبري.

- سمك البلطي.

- طهي الأسماك جيدًا قبل تناولها فقد تحتوي على ملوثات تؤثر على صحة الأم والجنين.

- إزالة الشوك أثناء تناول الأسماك فقد يسبب شوك السمك عند تناوله بالخطأ الاختناق أو السعال القوي الذي يؤثر على الجنين.

- تناول الأسماك صغيرة الحجم بدلًا من الكبيرة وذلك لتحصيل فوائد السمك للحامل دون أضرار، ويعود السبب في هذا الشرط أنه كلما كبرت الأسماك زادت كمية الزئبق في أجسادها التي ستنتقل حتمًا لجسم الحامل عند تناولها.