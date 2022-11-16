أعراض نقص المغنيسيوم.. يسبب الإعياء واضطرابات مستوى السكر

القاهرة - سمر حسين - صحة

المغنسيوم له العديد من الأدوار التي يلعبها في أجسامنا وهو من المعادن التي تحتوي على العديد من الفوائد وتعمل على تحسين مستويات السكر وضغط الدم في الجسم، ونقص المغنيسيوم يحوي على العديد من الأضرار ولا ينتبه معظم الناس، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أعراض نقص المغنيسيوم وتأثيراتها على الجسم.

نقص المغنيسيوم والقولون

قال مدحت خليل استشاري الجهاز الهضمي والكبد، خلال حديثه في إحدى حلقات برنامج «العيادة»، المعروض عبر شاشة «الحياة»، إن المغنيسيوم عنصر غذائي ضروري لصحة الكائن الحي وحدوث النقص الحاد للمغنسيوم يكون ناتجا عن سوء امتصاص الجسم له، لأن الأمعاء بذلك لا تمتص المغنسيوم نتيجة وجود بعض الطُفليات بسبب الفقدان الزائد للمغنيسيوم.

وأضاف أن عدم تعويض المغنيسيوم بمكملات غذائية وأكلات تحتوي على الماغنسيوم، يؤثر على القولون بسبب حدوث نقص مستمر لسترات الماغنسيوم التي تؤدي لجفاف المعدة وتؤثر بشدة على وظائف القولون.

أطعمة تحتوي على المغنيسيوم

وأكد «خليل» أن المغنسيوم من أهم الأملاح المعدنية الموجودة في الجسم لذلك يجب الحصول على الطعام الذي يحتوي على المغنسيوم مثل:

- بذور القرع.

- السمسم.

- المكسرات بصفة عامة.

- الموز.

- الكيوي.

- السبانخ.

- الجرجير.

- الدقيق البني.

- الأرز البني.

- الشوفان.

أعراض نقص المغنيسيوم عند المرأة

ونوه «خليل» بأن المغنيسيوم يتحكم في عضلات الجسم بقوة لذلك نقص المغنيسيوم عند المرأة يسبب لها العديد من المشكلات، وهو أمر يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وهي كالتالي:

- شدة الإعياء والشعور بالخمول.

- اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي.

- كثرة التوتر الأرق.

- خطر الإصابة بمرض السكري لأن نقص المغنسيوم يسبب الرغبة الشديدة لأكل السكريات فتكون معرضة للإصابة بالسكر.

- ‏الهشاشة الشديدة للعظام، لأن تكوين العظام في الأساس عبارة عن «كالسيوم وفيتامين د ومغنسيوم».

- الصداع النصفي.

- عدم اتساق ضربات القلب.

- عدم ثبات الوزن وحدوث اضطرابات له.

- الألم الشديد في الصدر.

- كما يتسبب نقص المغنيسيوم في الإصابة ببعض الأمراض النفسية.

هل نقص المغنيسيوم يسبب الخوف؟

يساهم نقص المغنيسيوم في العديد من التغيرات النفسية والعصبية مثل الإثارة والخوف والقلق والاكتئاب بسبب تأثيره على الأعصاب المرتبطة بالمخ التي ينتج عنها فرط استثارة الخلايا العصبية لفقدان البلازما المسؤول عنها توازن المغنيسيوم.

وتتعلق النقطة الأساسية في الخوف المرتبط بنقص المغنيسيوم في تأثيره على العظام مما يحدث التشنجات العصبية ويتسبب في الإجهاد والخوف للشخص ويؤدي إلى مختلف الأعراض العاطفية والسلوكية المرتبطة بالأعصاب.