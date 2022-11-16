أسباب النوم الكثير والخمول وطرق العلاج لصحة أفضل

القاهرة - سمر حسين - صحة

النوم من الأمور الأساسية في حياة الشخص، لذا يجب أن يحصل على المدة المناسبة يوميا حتى يستيقظ بكل نشاط وحيوية وطاقة لأداء المهام، ولكن البعض يستغرق فترة طويلة وبشكل مبالغ فيه، ما ينتج عنه مشاكل صحية، لذا نرصد في السطور التالية أسباب النوم الكثير والخمول وكيفية علاج ذلك لتجنب تأثيرات سلبية بحسب موقع وزارة الصحة السعودية الرسمي والدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة.

في البداية قبل الحديث عن أسباب النوم الكثير والخمول، يمكن معرفة ساعات النوم المناسبة لكل شخص حسب العمر للعيش في حياة صحية أفضل.

ساعات النوم حسب العمر

- من الولادة إلى 3 أشهر من 10.5-18 ساعة باليوم وساعات غير منتظمة.

- من 4 إلى 11 شهرًا يكون من 9-12 ساعة تقريبا.

- من عمر عام إلى عامين بين 11 إلى 14 ساعة تقريبا.

- من عمر 3 إلى 5 سنوات بين 11-13 ساعة تقريبا.

- من عمر 6 إلى 12 سنة، بين 9 إلى 11 ساعة تقريبا.

- عمر 13 إلى 19 سنة، بين 9-10 ساعات تقريبا.

- من عمر 20 فأكثر أي البالغين وكبار السن بين 7-8 ساعات تقريبا باليوم.

أسباب النوم الكثير والخمول

- في حال كان الشخص يعاني من مشاكل في القلب أو التنفس، يسبب النعاس.

- بسبب الالتهابات الشديدة سواء في الكبد أو المثانة أو الإنفلونزا أو فيروسات المعدة.

- نقص في الفيتامينات مثل فيتامين ب 1، فيتامين ب 2، فيتامين ب 6، وفيتامين ب 12.

- فقر الدم.

- الحالة النفسية للشخص مثل التوتر والتفكير المستمر.

- نقص التغذية.

أسباب النوم الكثير والخمول عند النساء

- الدورة الشهرية من الممكن أن تسبب الخمول والنوم الكثير.

- أول أشهر الحمل بسبب الإرهاق.

- بعد الولادة بسبب الإرهاق لخسارة الجسم بعض العناصر والفيتامينات.

- الإصابة ببعض الأمراض القلب أو السكر أو زيادة الوزن أو الاكتئاب أو الصداع أو ألم الظهر.

أسباب كثرة النوم والخمول المفاجئ عند النساء

- القلق والاكتئاب أي المشاكل النفسية.

- مشاكل في الغدة الدرقية.

- فقر الدم.

- زيادة أو فقدان الوزن.

- نقص فيتامين د.

- عدم الحصول على ساعات كافية للنوم.

علاج النوم الكثير والخمول

- تحديد ساعات ثابتة للنوم والاستيقاظ.

- الاستحمام بالماء البارد لتنشيط الجسم.

- توفير بيئة نوم مريحة وهادئة ومظلمة.

- البُعد عن تناول الكافيين فترة المساء.

- الابتعاد عن تناول الطعام الدسم قبل النوم.

- ممارسة الرياضة.

- عدم الذهاب إلى السرير في حال عدم الشعور بالنعاس.

- تجنب القيلولة بعد الساعة 3 مساءً.

- عمل المهام اليومية والواجبات في وقت بعيد عن اقتراب نهاية اليوم.

-الابتعاد عن التلفزيوني، واللاب توب، والألعاب الإلكترونية، والهاتف الذكي قبل النوم.

- يمكن كتابة المهام اليومية قبل الذهاب للنوم للبُعد عن التفكير المستمر.

- المحافظة على وزن الجسم واتباع نظام غذائي صحي.

- البُعد عن التوتر والعصبية.

- الاسترخاء في بعيدًا عن الضوضاء.

- الاستماع إلى الموسيقي الهادئة.

- قراءة الكتب.

- تناول كميات من المياه.

- التقليل من شرب مشروبات الطاقة.