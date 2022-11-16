أضرار السهر على المخ.. مشكلات بالجملة أبرزها خلل الإبصار ونقص المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُفضل بعض الأشخاص السهر لفترات طويلة أثناء الليل والبعض الآخر يحب العمل ليلًا اعتقادًا أن الوقت في الليل يكون أفضل، لكنه من العادات السيئة التي يتبعها الكثير من الأشخاص وتسبب العديد من الأمراض الجسدية والعقلية، لذلك نقدم لكم في السطور التالية من خلال «هُن» أضرار السهر على المخ وعلى الصحة العقلية والدماغ في الجسم.

أضرار السهر على العقل

قال حاتم سمير أستاذ أمراض المخ والأعصاب خلال لقاء سابق في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على قناة «cbc» إن أضرار السهر على العقل تسبب الكثير من الاضطرابات والمشكلات الصحية بسبب قلة النوم أثناء ساعات الليل مما يمنع الهرمونات التي تُفرز أثناء الليل أن تغذي الجسم وينتج عن ذلك قلة الراحة الجسدية والنفسية والعقلية.

وعدد تلك الاضطرابات في:

- إرهاق الجسم بصفة مستمرة والشعور بالخمول لنقص إفراز هرمون الميلاتونين الذي يسبب الاستيقاظ في ساعات النهار.

- ‏حدوث خلل للمناعة؛ لأن الجسم يكون عرضه للأمراض الخبيثة والتأخر في الشفاء إذا تم الإصابة بالأمراض.

- حدوث ‏نقص في حدة الإبصار واحمرار العين بسبب نقص في هرمون الاستروجين الذي يفرز أثناء النوم ليلًا.

- شدة التوتر والاضطراب الجسدي لعدم الحصول على فترة الراحة ليلًا.

- ‏الصداع المستمر الذي يسبب نقص الانتباه والتركيز.

- كثرة النسيان بسبب شدة القلق لأن السهر يسبب نقص في إفراز الهيموجلبين المسئول عن الأكسجين الذي بصفته يؤثر على العقل.

- التأثر بحالة نفسية سيئة لشدة الخمول الجسدي.

- ارتفاع في مستويات ضغط الدم.

أضرار السهر على الصحة العقلية

وأضاف أن أضرار السهر على الصحة العقلية يتم بسبب تدمير الخلايا العصبية أثناء الليل بسبب حدوث الاضطرابات في العقل في الوقت الذي يجب أن يكون الشخص نائم خلاله، ما يؤول إلى تدهور القدرات المعرفية والتقليل من معدل الانتباه، لذلك لا يجب السهر لفترات طويلة وأخذ قسط من الراحة خلال الليل لتحسين مستوى اليقظة في العقل.

تأثير قلة النوم على الدماغ

وأكد «سمير» أن السهر يؤثر على معدلات تركيز المخ بسبب إرسال المخ إشارات أقل للجسم، خاصةً في المناطق المخصصة للإدراك، فبذلك يسبب السهر العديد من الاضطرابات في خلايا الدماغ، ونوه بأنه يجب أن يأخذ الجسم المدة الكافية للنوم وأفضل وقت للنوم من 7 إلى 8 ساعات ليلًا لأن ذلك يمنح الطاقة والنشاط للجسم خلال اليوم والمساعدة على مكافحة الأمراض.