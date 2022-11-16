نصائح لمنع طفلك من قضم أظافره.. قدمي له المكافآت

القاهرة - سمر حسين - ماما

قضم الطفل لأظافره بشكل مستمر أمر يزعج الكثير من الأمهات بصورة كبيرة، وذلك لمحاولة حماية الصغار من التعرض للإصابة ببعض الأزمات الصحية التي قد تنتج عن الأمر، نظرًا لسهولة حمل الأظافر للبكتيريا والجراثيم المختلفة.

ومع حرص الأمهات على منع صغارهن من ممارسة هذه العادة الضارة، عادة ما تلجأ بعضهن لاتباع بعض الأساليب الخاطئة، مثل تخويف الطفل، أو ردعه باستخدام الصوت المرتفع وغيرها، لذلك قدم موقع verywellfamily المعني بشؤون الأسرة، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها لمنع الطفل من قضم أظافره.

قص الأظافر يوميا

يقلل قص أظافر طفلك من مساحة السطح تحت الأظافر، وهو ما يعني تقليل تراكم الأوساخ والبكتيريا التي يمكن أن تتجمع تحت الظفر وتدخل في فمه، لذلك اعتني جيدًا بالأمر إلى جانب نظافة بشرته بشكل يومي، وذلك حتى لا يتعرض جلده لأي بكتيريا.

البحث عن بديل

ابحثي عن شيء صحي يمكن لطفلك وضعه في فمه، بالنسبة للطفل الأكبر سنًا، قد يكون تناول وجبات خفيفة منتظمة مثل أعواد الكرفس والجزر المقرمشة مفيدة له.

اختاري إشارة خفية بينكما

عندما ترين طفلك يقضم أظافره، المسيه برفق على ذراعه أو استخدمي كلمة رمزية لتنبيهه دون إعلان ذلك لأي شخص آخر.

قدمي له المكافآت

أنشئي نظام مكافأة وقدمي له الوعود على سبيل المثال، أنه إذا انقضى يومه دون قضم أظافره، فإنه سيحصل على الحلوى التي يحب، وهكذا.