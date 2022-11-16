الامارات | «بيرندا» المغربي يحصد جائزة «الأردن المسرحي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز العرض المغربي «بيرندا» للمخرج أحمد أمين ساهل بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في الدورة الـ29 لمهرجان الأردن المسرحي التي أسدل الستار عليها أول من أمس الإثنين.

وذهبت جائزة الإخراج مناصفة إلى علي البلوشي من الكويت عن عرض (الطابور السادس)، وشفاء الجراح من الأردن عن عرض (الطوافة).

كما فاز مناصفة بجائزة أفضل ممثل محمود الزغول من الأردن عن دوره في عرض (فاصل زمني)، وياسر مجاهد من مصر عن دوره في عرض (ليلة القتلة)، بينما حصلت العراقية سهى سالم على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في عرض (خلاف).

وفاز العرض المصري (ليلة القتلة) بجائزة السينوغرافيا والعرض العراقي (خلاف) بجائزة أفضل نص مسرحي، بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للمؤلفة الأردنية رشا المليفي عن نص مسرحية (الطوافة).

وشاركت 10 عروض مسرحية في المهرجان هذا العام، وقامت وزيرة الثقافة الأردنية، هيفاء النجار، بتسليم الجوائز في المركز الثقافي الملكي، بعدما ألغت الوزارة مراسم حفل الختام بسبب نبأ وفاة المسرحي الأردني أشرف طلفاح في مصر وسط ظروف غامضة.

وقالت النجار في كلمة مقتضبة: «توقيت هذا المهرجان ووجودكم معنا يخفف عبء الفقد، أشرف فنان أردني رحل مبكراً وكانت أمامه سنوات من الإبداع»، منوهة بما قدمه من أعمال في مجالات الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح.

وفي مصر، أصدرت النيابة العامة بياناً قالت فيه إنه تم العثور على طلفاح مغشياً عليه بمسكنه في محافظة الجيزة، وتم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه، حيث تبين بعد الكشف عليه إصابته بنزيف في المخ وتجمع دموي وارتشاح على الرئة.

وأضافت أنه بعد وفاته تم انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه، ومعرفة سبب الإصابات التي وجدت في جسده وقت العثور عليه، لبيان مدى وجود شبهة جنائية في الوفاة.