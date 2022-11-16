الامارات | مهرجان طيران الإمارات للآداب يعود بـ «خير جليس» و250 مبدعاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهرجان طيران الإمارات للآداب أن نسخته المقبلة التي ستنطلق مطلع فبراير 2023، ستتضمن مجموعة استثنائية من الفعاليات التي تضم ألمع الأسماء في المجال الإبداعي والثقافي احتفاءً بمرور 15 عاماً على انطلاق النسخة الأولى من المهرجان.

وستنظم الفعاليات ما بين فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، ومكتبة محمد بن راشد، ليستمتع زوار المهرجان بالتنقل بين المقرين عبر خور دبي باستخدام العبرة.

أعلنت إدارة المهرجان، خلال حفل في مكتبة محمد بن راشد، عن قائمة الضيوف المشاركين والتي تشمل أكثر من 250 من المفكرين والمبدعين من حول العالم، ومن بينهم الشاعر البحريني قاسم حداد، والكاتبة ميسون صقر القاسمي، أول إماراتية تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتّاب – فرع الآداب لعام 2022، والأديبة العراقية إنعام كجه جي، إضافةً إلى محمد النعاس وجلال برجس (الفائزين بالجائزة العالمية للرواية العربية - البوكر)، والكتّاب طارق إمام، وريم الكمالي، وشهد الرواي، ومحسن الوكيلي، وخالد النصرالله، وآخرين.

وسيحفل المهرجان بأكثر من 300 جلسة وورشة ضمن برنامج حافل بالمتعة والتشويق في إطار موضوع الدورة لهذا العام: «خير جليس»، الذي يحتفي بالصداقات التي وطدها المهرجان مع المجتمع الأدبي على مر السنوات.

كما يعود مسرح الفنون الحية إلى المهرجان مع مجموعة من العروض المجانية الممتعة والمناسبة لكل الأعمار. ويستضيف برنامج المهرجان لعام 2023 ضيوفاً من 50 جنسية عربية وأجنبية مختلفة.

الرحلة مستمرة

من جانبها، أعربت مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحلام بلوكي، عن سعادتها بإطلاق الدورة الـ15. وقالت: «نفخر بما قدمناه على مر السنوات؛ إذ استضفنا أكثر من 1700 كاتب وكاتبة في دبي، وارتحلنا معهم إلى عوالم وأوقات جديدة ومناقشات وقصص يضمها المهرجان في رحابه كل عام». وأضافت: «ما كانت لهذه الرحلة أن تستمر دون الدعم المتواصل من كل رعاتنا وشركائنا، لاسيما طيران الإمارات، الراعي الرسمي للمهرجان، وهيئة دبي للفنون والثقافة (دبي للثقافة)، الشريك المؤسِس للمهرجان».

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: «واصلت طيران الإمارات، طوال الـ15 عاماً الماضية، المشاركة في إقامة وتعزيز الروابط بين مشاهير الكتّاب والمواهب الأدبية الناشئة ومحبي الكتب في دبي، ما وفّر للجميع منصة لتبادل الأفكار والمشاركة في مناقشات تحفز الفكر وتلقي نظرة أعمق على بعض من أهم القضايا في عالمنا المعاصر».

وأضاف «تفخر (طيران الإمارات) بأداء دورٍ محوري في خلق مجتمع يتمحور حول الآداب وإثراء المشهد الثقافي في دبي مقرها الرئيس. ويسعدنا أن نواصل دعم المهرجان ونتطلع إلى تطوراته المستقبلية وسنوات عديدة أخرى من الحوارات والنقاشات المهمة».

منصة فاعلة

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» الدكتور سعيد مبارك بن خرباش: «أصبح مهرجان طيران الإمارات للآداب منصة فاعلة تجمع العقول المبدعة والأدباء من كل أنحاء العالم تحت سماء دبي، للاحتفاء بالكلمة المكتوبة»، ويسهم عبر ندواته وجلساته النقاشية في تفعيل دور الأدب والثقافة في حياتنا، وهو ما يرفع من مستوى ثقافة المجتمع بشكل عام». وأضاف «نعتز في (دبي للثقافة) بدعمنا المستمر لهذه المبادرة الملهمة التي تساعد في تمكين الكُتاب والأدباء وإثراء الثقافة والأدب على اختلاف أنواعه وتوسيع نطاق القراءة بهدف جعلها أسلوب حياة».

بينما قال عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد الدكتور محمد سالم المزروعي: «سعداء برعاية واستضافة فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، شريكنا الثقافي الاستراتيجي، وأحد أهم الفعاليات الثقافية والأدبية في دولة الإمارات والمنطقة، انطلاقاً من رسالتنا التي تهدف الحفاظ على الأدب والثقافة والإرث واللغة العربية، وتشجع الكُتّاب والأدباء والمبدعين على تعزيز الإنتاج الفكري باللغة العربية والمُتَرجَم في مختلف مجالات الأدب والمعارف والفنون».

مواهب واعدة

أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب أنه سيستمر في تسليط الضوء على المواهب المحلية، برعاية «دبي للثقافة»، إذ يحتفي برنامج الدورة الـ15 في فبراير المقبل، والتي تتواصل لستة أيام، بمبدعين واعدين إماراتيين في إطار الاحتفاء بثقافة وإرث دولة الإمارات وتعزيز مكانتها على مستوى المشهد الأدبي العالمي.

• 50 جنسية ينتمي إليها ضيوف المهرجان في نسخة 2023.

• 300 جلسة وورشة ضمن برنامج حافل بالمتعة والتشويق.