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الامارات | حتى الأسنان.. تتأذى من التوتر النفسي

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كولن ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر طبيب الأسنان الألماني البروفيسور يوخن شميت من أن التوتر النفسي يؤذي الأسنان؛ إذ يتسبب في قلة إفراز اللعاب الذي يحتوي على العديد من المكونات القيمة، مثل المعادن، التي تحمي مينا الأسنان، والجلوبولينات المناعية التي تقتل مسببات الأمراض، والبروتينات التي تقي الأسنان من التآكل بفعل الأحماض.

وأضاف أن التوتر النفسي يتسبب في ضعف جهاز المناعة، ما يرفع خطر الإصابة بالتهابات اللثة وصرير الأسنان.

ولتجنّب مشكلات الأسنان، ينبغي محاربة التوتر النفسي من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل اليوغا والتأمل. كما يمكن اللجوء إلى العلاج النفسي في حال المعاناة من التوتر النفسي بشكل مستمر.

• التوتر النفسي يتسبب في قلة إفراز اللعاب الذي يحتوي على مكونات قيمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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