الامارات | «اتحاد الثقافات».. رحلة إبداعية في «العويس الثقافية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بالتعاون مع مركز AVA للفنون، معرضاً فنياً عالمياً بعنوان «اتحاد الثقافات» شارك فيه 138 فناناً من حول العالم، وحضره جمهور كبير غصت به أروقة المؤسسة، حيث يعد هذا المعرض أكبر تظاهرة فنية تشهدها المنطقة منذ سنوات.

ووسط مشهد جمالي بين أعمال الرسم والنحت والسيراميك والخزف والخط تجول الحضور في ردهات المعرض واستمعوا إلى شرح عن الأعمال المشاركة التي مثلت مختلف المدارس الفنية، وفي مشهد جمالي نادر تجاورت أعمال عشرات الفنانين من أجيال ومشارب إبداعية مختلفة.

كما قدم الموسيقار السوري تمام علي مقطوعة مستوحاة من ملحمة جلجامش، حيث يرثي جلجامش صديقه أنكيدو، وغنى تمام مقطعاً باللغة السومرية حسب الرقيمات التي دونت عليها الملحمة، ورافقه الفنان العراقي أوميد، وهو يرسم مقطعاً من الملحمة بطريقة مشهدية نالت استحسان الحاضرين، وحلقت بهم في أجواء من السحر والخيال الجامح.

وعرضت المخرجة السعودية عبير عبدالله فيلمها «كنز المتاهة» الذي يحكي عن البيئة والطبيعة والأمل وينتصر للإنسان، الذي كان محور ورشة سينمائية مشتركة مع إيما شيار مديرة مركز آفا للفنون. وتطرقت الورشة إلى علاقة السينما بترسيخ الثقافات على اختلاف الجغرافيا أو اللغات، وكان ذلك مفتاحاً لحوار شارك فيه الجمهور، حيث طرحت أفكار غنية، وجرت نقاشات مفيدة.

وفي ختام الفعاليات المصاحبة لمعرض «اتحاد الثقافات» وقّع الفنان أوميد نسخاً من كتابه «الخيول» الذي تضمن عدداً من اللوحات التي تظهر جمال الخيل مرسومة بأقلام الفحم الأسود وظلاله.