الامارات | آلام الساق المتكررة أثناء المشي.. ما علاقتها بتصلب الشرايين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الجمعية الألمانية لجراحة الأوعية الدموية وطب الأوعية الدموية أن آلام الساق المتكررة أثناء المشي أو صعود الدرج قد تنذر بالإصابة بما يعرف بمرض الشريان المحيطي.

وأوضحت أن مرض الشريان المحيطي هو شكل من أشكال تصلب الشرايين، يبدأ في الظهور عندما ينتقل الكولسترول منخفض الكثافة LDL (الضار) من الدم ليستقر على جدران الشرايين، وتتضرر الشرايين، وينتج عنه ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن المدخنين والبدينين والمصابين بداء السكري يعتبرون أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بهذا المرض.

وإلى جانب آلام الساق المتكررة، تشمل الأعراض الدالة على مرض الشريان المحيطي أيضاً الشعور بالخدر والضعف في السيقان، وبرودة وشحوب السيقان، وصعوبة تماثل الجروح للشفاء.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتم بواسطة أدوية تسييل الدم، إلى جانب اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، والمواظبة على ممارسة الرياضة مع الإقلاع عن التدخين.