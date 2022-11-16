الامارات | أنامل تنحت الجمال في ضيافة «العين للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مهرجان العين للكتاب في نسخته 13 الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة، حتى 20 الجاري في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي يشارك فيها تشكيليون متخصصون في فنون النحت والرسم والخزف.

ويستعرض المشاركون مهاراتهم ورؤيتهم لتفاصيل الحياة عبر الاستعانة بعدد من الخامات مثل الصلصال والجلد والخشب والسيراميك، والتي تزيد من دقة اللوحات والتركيز على الطبقات، إذ لا تشير كل طبقة فقط إلى الموضوعات المهمة في عمل كل فنان، ولكنها تسلط الضوء أيضاً على التقنيات الأساسية من ممارساته لتقديم رؤيته التي تحتفي بالحدث، إذ يشارك في المعرض ستة فنانين، وهم: الدكتورة عبير عيسى، وعلي الجابري، وبسام كيرلس، ومحمد يوسف، ووائل هلال، وعلي معلا.

وتختلف أساليب الفنانين الذين يعملون عبر مجموعة من المواد، إذ تشارك الدكتورة عبير عيسى المتخصصة في النحت الخزفي من مصر، بعمل فني يتطلب أسبوعاً كاملاً، وتجسد عبر عملها الخزفي التراث المحلي من خلال جعل المرأة الإماراتية أيقونة المشهد لما قدمته من إنجازات مشرفة، عبر نحت الوجه مع التعبير عن التراث في المنحوتة ذاتها التي ترتكز على قاعدة مستمدة من شكل قلعة الجاهلي بمدينة العين، لتكوين رابط بين التراث ودور المرأة الإماراتية في المجتمع.

ويشارك السوري وائل هلال عبر مجموعة من الأعمال المنحدرة من ثلاثة مدارس في النحت وهي: الخط العربي، التشكيل الحروفي، والأعمال الفنية التجريدية الحديثة، ويعمد خلال المعرض على إنجاز عملين لمدينة العين، الأول تصاعدي ويجسد المستقبل، والثاني عبارة عن منحوتة من الخشب التي استمد رموزها من مقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وهي: «لا مكان في المستقبل لمن يفتقد العلم والمعرفة»، من خلال صناعة منحوتة خشبية مميزة تُمثل عقل الإنسان ونقاط الإدراك في دماغه، فيما يوجد ضمن الكلمات دهاليز وحُفر تشير إلى ضرورة اتخاذ الإنسان طريق العلم والمعرفة لتحقيق أهدافه.

ويستحضر السوري علي معلا إبداعه بالنحت على الخشب والجلد، من خلال مجموعة من الأعمال التي يقدم من خلالها بورتريه لشخصيات عدة.

• 6 فنانين، وهم: الدكتورة عبير عيسى، وعلي الجابري، وبسام كيرلس، ومحمد يوسف، ووائل هلال، وعلي معلا، يشاركون في المعرض.