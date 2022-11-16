الامارات | غواتيمالا: توقيف أميركيَيْن بحوزتهما 166 قطعة أثرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت السلطات في غواتيمالا أميركي وأميركية سبق أن جرى توقيفها الجمعة الماضية وأُفرج عنها بكفالة، وبحوزتهما 166 قطعة أثرية تعود إلى حضارة المايا في العصر ما قبل الكولومبي.

وأعلنت النيابة العامة في بيان «توقيف ستيفاني أليسون جولوك وجورجيو سلفادور روسيلي بالجرم المشهود وهما ينقلان في إحدى المركبات 166 قطعة من حضارة المايا أكّد عالم آثار تابع للمديرية العامة للتراث الثقافي أنّ 90% منها أصلية».

وقُبض على روسيلي (62 عاماً) وجولوك (49 عاماً) اللذين يعيشان في غواتيمالا، الأحد الماضي في إطار تحقيق مرتبط بالاتّجار بقطع أثرية. وسبق أن أوقفت جولوك في مطار العاصمة الغواتيمالية أثناء محاولتها مغادرة البلاد وبحوزتها قطعتان أثريتان من الحجر المنحوت تعودان إلى حضارة المايا.