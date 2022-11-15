أغلى خواتم الخطوبة للمشاهير بعد تيفاني ترامب.. وصلت لـ 8 ملايين دولار

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بلغت تكلفة خاتم زواج تيفاني ترامب على الملياردير العربي مايكل بولس، حوالي مليون و200 ألف دولار، وأقيم حفل زفافها في منتجع «Mar-a-lago» الذي يمتلكه والدها دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، وارتدت فستانا حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب.

أغلى خواتم الزواج في العالم

سعر خاتم زفاف «تيفاني» فتح المجال من جديد للحديث عن أغلى خواتم الزفاف بين المشاهير، وكان الأعلى سعرا في العالم من نصيب الممثلة الأمريكية ماريا كاري، خلال خطبتها لرجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، وحصلت على خاتم ألماس بقطع من الزمرد يزن حوالي 35 قيراطا، وبلغ سعره 8 ملايين دولار، ومصنوع من البلاتين الصلب، بحسب موقع مجلة Fame المتخصص في «اللايف ستايل».

إليزابيث تايلور، الفنانة البريطانية الشهيرة، كانت واحدة من أكثر الفنانات اللاتي حصلن على خواتم خطوبة باهظة الثمن، حيث بلغ وزن خاتمها 33 قيراطا، وسعره نحو 4 ملايين دولار، وتلقته هدية من ريتشارد بيرتون، وهو مصنوع من البلاتين والألماس.

لورين شوارتز، مصممة الأزياء العالمية، اختارت خاتم زفاف من تصميم شركتها، يبلغ وزنه 18 قيراطا، عبارة عن ألماس مرصع بالزمرد، وبلغ سعره حوالي 5 ملايين دولار.

خاتم كيم كاردشيان بـ 5 ملايين دولار

أما كيم كاردشيان، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، بلغ خاتم زفافها على زوجها السابق كايني ويست، 5 ملايين دولار، ويزن 15 قراطا، وكان مرصعا بالألماس الصغير حول حجر كبير على شكل سوليتير.

خاتم ألماس كناري قُدم إلى رائدة الأعمال الشهيرة باريس هيلتون في حفل خطوبتها ووزنه 24 قيراطا، وبلغت تكلفته حوالي 4 ملايين و700 ألف دولار.