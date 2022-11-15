دراسة: الخلافات الزوجية تؤثر على صحة قلب النساء.. وطبيب يوجه نصيحة للرجال

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت دراسة علمية حديثة أن المشاكل الزوجية قد تؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالنوبات القلبية، خاصة عند السيدات والأشخاص الأصغر سنًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا، وهو ما أثار اهتمام العديد من المتزوجين حول العالم.

النوبات القلبية السبب الرئيسي للوفاة

وحسب ما نقل موقع eurekalert العالمي المعني بشؤون الصحة، عن جمعية القلب الأمريكية، فإن السبب الرئيسي للوفيات على مستوى عدد من بلدان العالم هو الإصابة بالنوبات القلبية المتكررة، كما توصلت عدد من الدراسات إلى أن الإجهاد النفسي والاجتماعي يمكن أن يؤديا إلى الإصابة بأمراض القلب.

وبشكل تفصيلي، أوضحت الدراسة أن الإجهاد النفسي والاجتماعي «الإجهاد الزوجي» الذي يتعرض له الزوجين عند حدوث خلافات بينهما يؤثر بشكل واضح على الشخص إذا كان يعاني من أمراض القلب، إلى جانب صعوبة التعافي من الإصابة.

طبيب يعلق على الدراسة العلمية

ومن ناحيته، علق الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، على تفاصيل الدراسة العلمية الحديثة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدًا صحتها، وموضحا أن المشكلات الزوجية تزيد من مضاعفات الأزمات القلبية، وبشكل خاص لدى النساء.

وخلال منشوره وجه استشاري القلب نصيحة للرجال المتزوجين بألا يتسببوا في شعور زوجاتهم بالحزن، وذلك تجنبًا لحدوث تلك المشكلات الصحية، «ما تزعلوش زوجاتكم علشان سلامة قلوبهن».