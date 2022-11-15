تحذير عاجل لمرضى السكري: احذروا تناول هذه الفواكه على الصباح

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الفواكه واحدة من أكثر الاختيارات الصحية التي ينصح بها الاطباء، وخاصة أطباء التغذية العلاجية، إذ تكون الفواكه عنصرًا فعالًا لإمداد الجسم بالطاقة والفيتامينات والمعادن والسكريات، والأملاح، والعناصر الغذائية المختلفة، فضلًا عن مذاقها اللذيذ، حتى إنها تدخل في الكثير من الحِميات الغذائية المختلفة.

وعلى الرغم من فوائد الفواكه المتعددة، باختلاف أنواعها وألوانها وأشكالها، إلا أن الإفراط في تناول بعض الأنواع، يجلب العديد من المشكلات الصحية، وعلى رأسها السمنة والسكري.

احذر تناول هذه الفواكه في الصباح

التوعية الدائمة بمرض السكري، للوقاية والتحذير من المرض ومضاعفاته نهجًا عالميًا، وفي هذا الصدد، حذر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، من 4 أنواع من الفاكهة، تحتوي على نسبة سكريات عالية، يلزم عدم الإفراط فيها، وتجنبها على الصباح دون تناول الوجبات الرئيسية، بسبب ما تُسببه من ارتفاع نسبة السكر في الدم، وزيادة الوزن.

وأوضح«الحوفي» خلال حديثه لـ«هُن» إلى أن هذه الأنواع من الفواكه، تحتوي على 80% من السكر، و20% فقط نشا، وهي العنب وخاصة الأحمر، والبلح وخاصة الأسود، والتين البرشومي، والموز ذا النقاط السوداء.

الوقت المثالي لتناول الفواكه

ونصح «الحوفي» بأهمية تناول الفواكه في منتصف اليوم، ولكن قبل الوجبات الرئيسية وليست بعدها كما هو شائع أو معتاد: «الفواكه غلط بعد الوجبات، قبل الأكل الجسم بيستفاد من الأملاح المعدنية والفيتامينات».

وأشار طبيب التغذية إلى تجنب العصائر قدر الإمكان، لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات، وتناول الفواكه كثمرة واحدة للاستفادة بخصائصها الغذائية.