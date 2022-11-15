تعرف على أعراض مرض السكر عند الأطفال وأسباب الإصابة

القاهرة - سمر حسين - ماما

يمكن أن يكون مرض السكري نتيجة تراكمات لعادات غذائية خاطئة، وقلة الحركة وزيادة الوزن، ويمكن أن يصاب به الأطفال مثل الكبار، ويستعرض التقرير التالي بحسب الدكتورة منى سالم، أستاذ الاطفال والسكر والغدد الصماء بطب عين شمس، في أحد البرامج التليفزيونية، أبرز أعراض مرض السكر عند الأطفال، وكذلك أسباب إصابة الأطفال بالسكري، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بالمرض.

أعراض مرض السكر عند الأطفال

ووفق الطبيبة فإن أول وأبرز أعراض مرض السكر عند الأطفال، هو تناول كمية كبيرة من المياه، وبعد التحكم في التبول كثرة التبول خاصة أثناء الليل.

كثرة الالتهابات في العين والقدمين تظهر في مريض السكر الطفل.

قلة الأداء الدراسي.

ملاحظة أن النمل يأتي عند حفاضات الطفل.

كانت الحالات في البداية تكتشف بسبب غيبوبة السكر، ولكن مع زيادة الوعي أصبحت غيبوبة السكر من الاعراض البسيطة.

ولكن المشكلة هو ظهور حالات سكر أقل من 3 سنوات ونسبتها تقريبا 23%، من إجمالي الأطفال المصابين بالسكر.

ومن أبرز الأعراض الترجيع نتيجة غيبوبة السكر.

في حالة الطفل الصغير يكون النهجان الكثير.

الالتهاب الرئوي.

وجع شديد جدا في المعدة أو القولون أو فم المعدة.

يجب الالتفات إلى كثرة التبول ونوعيته وكثافته لأنه في السكري يكون بشكل متكرر وليس بكمية كبيرة، وهو المعروف بـ التبول السكري.

أسباب مرض السكر عند الأطفال

لا يوجد سبب واحد محدد للإصابة بمرض السكر عند الأطفال، وإنما عددا من العوامل أهما طبيعة الحياة نفسها، والتلوث والفيروسات، والتوتر والضغط النفسي، ونوعية الطعام، والوجبات السريعة لدى الأطفال.

بمجرد اكتشاف مرض السكري يجب أن يتناول الطفل طعاما صحيا ويلتزم به البيت كله، والتوازن مع تناول الأطعمة كلها، ولا يجب أن يكون الطفل مريض السكر مختلف في نوعية أكله عن أشقائه وإنما الالتزام هام في الأسرة كلها.