مشروع «وصال« للشموع العطرية صديقة البيئة.. طبيعية 100% وتناسب مرضى حساسية الصدر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عشقها للشموع منذ صغرها جعلها في مقدمة اختياراتها عندما فكرت في إنشاء مشروع لنفسها بعيدا عن مجال عملها الأساسي، ولكنها قررت أن تكون مختلفة عن الآخرين، من تصنيع ذلك المنتج من بشكل طبيعي 100% وصديق للبيئة، لتناسب مرضى حساسية الصدر تحديدا لأنها تعاني منها، وهو ما نفذته ونجحت فيه ولاقت نجاحا وإقبالا كبير من العملاء.

وصال إبراهيم، 28 عامًا، خريجة كلية الألسن بجامعة مصر الدولية، لم تجد شغفها في العمل في تخصصها، كما أن زواجها وإنجابها جعلها تحتاج مجال يناسب حياتها، الأمر الذي جعلها لا تتردد في عمل مشروع الشموع العطرية، ولكن في البداية كان عليها الحصول على كورسات تدريبية في القاهرة وخارج مصر حتى تجيد عملها وظلت تبحث عن الخامات حتى اكتشفت أماكن شرائها: «الموضوع مش سهل خالص وكان مكلف جدا في الأول بس قولت هجرب».

وصال تصنع الشموع صديقة للبيئة

«الموضوع بقى إني عندي حساسية على الصدر أنا وبنتي، وأي عطر بيخليني أكح وأتعب ومشاكل في الجيوب الأنفية فممنوعة من الحاجات العطرية، عشان كده قررت أعمل كل حاجة طبيعية وصديقة للبيئة»، هكذا تقول «وصال» التي ظلت في عمل تجارب مع نفسها لمدة 4 أشهر للوصول لأنواع جيدة، حتى وصلت للشموع الطبيعية المناسبة من خلال استخدام زيوت طبيعية وفتيل الشمعة من القطن 100% أو الخشب: «تعبت جدا لحد ما وصلت للمواصفات الطبيعية ومش مغشوشة ومناسبة لكل الناس».

وبدأت تصنع «وصال» أكواب الشمع الزجاجية الصديقة للبيئة وغطاء مصنوع من خشب وقابل لإعادة التدوير، بأشكال وألوان وروائح طبيعية متعددة، من القهوة والفانيليا والشيكولاتة والبرتقال والفراولة والبطيخ والليمون واللافندر: «أنا ركزت جدا ودرست كتير عشان كل اللي بعمله يكون طبيعي غير مضر للصحة وصديق للبيئة، ويطلع ريحة حلوة وبتهدي الأعصاب».

إقبال الناس على شموع وصال الصديقة للبيئة

ولاقت فكرتها إقبالا كبيرا من الأشخاص لأنها لا تؤذي الصدر وتحديدا من لديهم حساسية، كما أنها صديقة للبيئة في ظل اهتمام الدولة بذلك، موضحة الفتاة العشرينية: «الناس مبهورين بفكرة أنه طبيعي ومناسب للحساسية، وجالي زباين كتير بسبب الموضوع ده الحمدلله».

تتراوح أسعار شموع وصال بين 150 و220 جنيها، حسب النوع والحجم والرائحة التي تعمل على تصنيعها بنفسها بدون مساعدة أي شخص، وكذلك التصوير بشكل جذاب لنشر منتجاتها على السوشيال ميديا لبيعها.