طريقة عمل صينية البطاطا في الفرن..«حضريها بالقشطة واللبن»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

صينية البطاطا الحلوة من أكثر أنواع الحلوى، التي تلجأ إليها العديد من الأمهات في فصل الشتاء، الحلوى التي تبعث على الدفء، بالإضافة إلى فوائدها الغذائية الكبيرة، جعلت العديد من الأمهات ييحثن عن طريقة عمل صينية البطاطا في الفرن، ويستعرض «هن» طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة في الفرن باللبن والقشطة على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة بالفرن

لـ عمل صينية البطاطا في الفرن اتبعي الخطوات التالية:

المقادير

- كيلو بطاطا.

- 3 ملاعق كبيرة زبدة.

- نصف كوب زبيب.

- كوب جوز هند مبشور.

- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- حليب.

- مكسرات حسب الرغبة.

- سمن لدهن الصينية.

- القليل من الدقيق.

طريقة عمل صينية البطاطا باللبن

- تغسل البطاطا جيدًا وتقطع إلى مكعبات، وتسلق في الماء على النار حتى تنضج، ثم تترك حتى تبرد تماما.

- تُقشر البطاطا وتوضع في وعاء، ويضاف إليها الحليب والسكر.

- يضاف إليها البيكنج بودر وتقلب المكونات جيدًا حتى تمتزج تماما.

- يخفق البيض ويضاف إليه الفانيليا، ويوضع الخليط بالتدريج إلى البطاطا مع التقليب.

- تدهن صينية بالقليل من السمن وترش بالدقيق.

- نفرد نصف كمية البطاطا في الصينية.

- توضع المكسرات والزبيب وجوز الهند على الطبقة الأولى من البطاطا، ثم نضيف بقية البطاطا وتفرد على طبقة المكسرات والزبيب.

- نضع الصينية بالفرن متوسط الحرارة لمدة ثلث ساعة تقريبا حتى النضج، ويصبح لونها ذهبيا.

- تترك حتى تبرد وتقطع، ويتم وضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صينية البطاطا بطريقة فاطمة أبو حاتي

المقادير:

- 2 كيلو بطاطا مقطعة شرائح.

- لتر حليب.

- 4 ملاعق كبيرة دقيق.

- 4 ملاعق زبدة.

- كوب سكر.

- كوب كريمة أو قشطة.

طريقة التحضير

- نضع شرائح البطاطا في وعاء متوسط الحجم، ويضاف عليها نصف كوب من السكر وكوب من الماء وتوضع على النار.

- تترك البطاطا على النار حتى تنضج جيدًا.

- في وعاء آخر لعمل الكريمة، يضاف بها 4 معالق من الزبدة و4 معالق دقيق ويخفق جيدًا.

- يضاف الحليب بالتدريج إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق جيدًا ثم يوضع ملعقة صغيرة من الفانيليا والقشطة.

- يقلب الخليط جيدًا حتى يثقل قوام الخليط ويرفع من على النار.

- تهرس البطاطا جيدًا ثم توضع في مقلاة مدهونة بالقليل من الزبدة.

- يسكب على وش البطاطا الكريمة مع توزيعها جيدًا في جميع الجوانب.

- يوضع على البطاطا القليل من القشطة حسب الرغبة.

- يُسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، وتدخل البطاطا وتترك حتى يحمر وجهها، وتقدم.