«الريحان والنعناع والكلور».. أبرز طرق التخلص من بق الفراش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بق الفراش من الحشرات المؤذية التي تظهر مع تغيرات الطقس والمناخ، لونها بني وبيضاوية الشكل وتتغذى على امتصاص الدماء من الإنسان، وتسبب حكة شديدة واحمرار وتورم وألم وحساسية في الجلد، مما تسبب مشاكل وإزعاج كبير للإنسان، يجعله يبحث عن طرق التخلص من بق الفراش، وهو ما نرصده في السطور التالية، بحسب الدكتور محمد فهيم أستاذ التغيرات المناخية بالبحوث الزراعية.

وقال «فهيم» في حديثه لـ«هن»، إنّ بق الفراش تعيش من شهرين أو ثلاثة أشهر، وتخرج مرة في الأسبوع للبحث عن غذائها وتحديدًا في الليل حتى تلدغ الشخص خلال نومه، وفيما يلي نستعرض طرق التخلص من بق الفراش.

أسباب بق الفراش

تظهر حشرة بق الفراش مع تغيرات الطقس، وسبب تواجدها يكون نتيجة عدم النظافة والفوضى أسفل السرير، وشراء الأثاث المستعمل أو تربية الحيوانات الأليفة أو من الملابس والأحذية، وتنتقل من مكان لآخر.

أضرار بق الفراش

- امتصاص دم الإنسان ما ينتج احمرار وحكة شديدة وألم مستمر وتورم في الجلد.

- ضيق في التنفس ودموع.

- تسبب حساسية خطيرة.

- عدم القدرة على التمتع بنوم هادئ.

- نقل بعض الأمراض والفيروسات والبكتيريا.

التخلص من بق الفراش بطرق طبيعية

- رش أوراق الريحان في كل أنحاء المنزل، وتساعد رائحته النفاذة على التخلص منه.

- استخدام مجفف الشعر للقضاء عليه كونه لا يتحمل الحرارة المرتفعة.

- استخدام قطعة قماش وماء ساخن وصابون والسير بها على المنطقة التي تحتوي على البق.

- تجنب أي فوضى أسفل السرير، وشراء الأثاث المستعمل، ووضع جميع المفروشات أمام أشعة الشمس.

الروائح الطارة لحشرة بق الفراش

من الروائح الطاردة لحشرة البق الريحان، النعناع الأخضر والفلفل الحار بروائحهما النفاذة، ويمكن وضعها بين مخارج المنازل والفتحات للقضاء على البق، وكذلك الجاز والكلور.

علاج بق الفراش بالخل

يمكن علاج بق الفراش بالخل بسبب رائحته القوية، التي تعمل على التخلص منهم من خلال رش المناطق المتواجدة بها، وتكرار هذا الأمر عدة مرات في الأسبوع.