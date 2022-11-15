الامارات | دعوة للطاقات والكفاءات للانضمام لـ"بيت الخبرة المجتمعي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة تنمية المجتمع كبار المواطنين والمتقاعدين إلى المشاركة في مسح سيمكنها من حصر وتصنيف الطاقات والكفاءات القادرة على الانضمام إلى مركز تدريبي وتعليمي ينقل الخبرات والمعارف لكافة الفئات المجتمعية، أطلقت عليه "بيت الخبرة المجتمعي".

وقالت مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة تنمية المجتمع علياء الجوكر ل "الامارات اليوم"، أن الوزارة وجهت رسالة عبر قنواتها تدعو فيها كبار المواطنين والمتقاعدين قالت فيها، " عزيزنا الكبير في الخبرة والعطاء، لأن عطاءك لا سقف له، وخبرتك مرجع لأجيال المستقبل، نَسعدُ بانضمامك لمبادرة بيت الخبرة المجتمعي في وزارة تنمية المجتمع التي تستثمر في خبراتك وتجاربك ومعارفك لتنقلها لجميع أفراد المجتمع.

ودعت الجوكر الراغبين في الانضمام للمبادرة استخدام الرابط https://bit.ly/3WvSJcB

وأفادت الجوكر بأن "بيت الخبرة المجتمعي" سيستقطب الكفاءات الرائدة في الدولة من كبار المواطنين والمتقاعدين بما فيهم غير المسجلين في الوزارة وكذلك العاملين سابقا في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وتوظيفها في نقل الخبرة والمعرفة إلى جميع أفراد المجتمع.

وقالت الجوكر أن “بيت الخبرة المجتمعي" سيكون بمثابة مركز يقدم خدمات استشارية ويشارك في تنظيم فعاليات مجتمعية وتقديم ورش عمل في مختلف التخصصات ، التي سيتم تصنيفها حسب الفئات المستهدفة التي تشمل الأطفال والأسرة والشباب وأصحاب الهمم وكبار المواطنين والمتقاعدين وكل الفئات المجتمعية الأخرى المستفيدة من خدمات الوزارة.

ووصفت الجوكر مشروع "بيت الخبرة المجتمعي" بأنه مشروع عطاء إنساني ورد جميل للوطن عبر خلق مركز تفاعلي ينقل المعارف الرائدة الى كل الفئات المجتمعية ليقوم الجميع في المحصلة بدوره في بناء وتعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية في الدولة.



