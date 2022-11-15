ماسكات تنظيف البشرة الدهنية.. «طبيعية ومكوناتها من المنزل»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

البشرة الدهنية واحدة من أكثر مشاكل البشرة شيوعًا، وتسبب بعض المشكلات أبرزها لمعان البشرة وظهور حب الشباب، لذلك يجب تنظيف البشرة الدهنية بعناية كبيرة، وبشكل يومي يصل إلى مرتين في اليوم، ومع روتين ومنتجات العناية بالبشرة الصحيحة، يمكن جعل هذه المشكلات أقل خطورة وحدة وإزعاج في الوقت ذاته، وفيما يلي أهم النصائح لـ تنظيف البشرة الدهنية بعناية.

تنظيف البشرة الدهنية بعمق في المنزل

يمكن عمل منظفات خصيصًا لـ البشرة الدهنية في البيت، باستخدام مكونات طبيعية موجودة لديك، وفيما يلي أبرز تلك المنظفات، بحسب ما نشر موقع ستايل كريز المتخصص في لايف ستايل:

غسول زيت الزيتون لـ البشرة الدهنية:

- احضري بضع قطرات من زيت الزيتون البكر الممتاز.

- منشفة وجه ناعمة.

- ماء دافئ.

ضعي قطرات من زيت الزيتون في راحة يدك وضعيه على وجهك، ودلكيه جيدا في حركات دائرية، واتركيه لبضع دقائق، وامسحي وجهك بعذ ذلك بالمنشفة الدافئة، ويفضل استخدامه يوميًا في تنظيف البشرة الدهنية.

ويعتبر زيت الزيتون من أفضل المنظفات للبشرة الدهنية، وأظهرت التجارب فعاليته في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجلد، واستخلاص الشوائب من داخله.

طريقة تنظيف البشرة الدهنية من الرؤوس السوداء

ولتنظيف البشرة الدهنية باستخدام غسول خل التفاح والتخلص من الجلد الميت والرؤوس السوداء، يجب تحضير المكونات التالية:

- ملعقة كبيرة خل التفاح.

- 3 ملاعق كبيرة ماء.

- قطن.

بعد تجهيز المكونات يُخفف الخل بالماء، ورش الوجه به، استخدمي القطن لوضع السائل المخفف على وجهك بالكامل، قومي حركات تصاعدية لتنظيف وجهك بالخل، اتركيه لعدة دقائق قبل غسله بالماء، ولاتنسي وضع مرطب مناسب أو بعض زيت الجوجوبا، ويفضل استخدامه مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

ويحتوي خل التفاح على مقشرات، مثل حمض الماليك، الذي يزيل الطبقة القذرة والميتة والباهتة من خلايا الجلد، وإزالة الرؤوس السوداء، كما تعمل حموضته الخفيفة على موازنة درجة حموضة الجلد وتمتص الزيت الزائد الناتج عن ذلك.

ماسكات لتنظيف البشرة الدهنية وتفتيحها

- 3 ملاعق كبيرة حليب بارد خام.

- ملعقة صغيرة من مسحوق قشر البرتقال.

- قطن.

طريقة الاستخدام:

- اخلطي مسحوق قشر البرتقال مع الحليب.

ضعي العجينة على وجهك بالكامل باستخدام القطن.

- دلكي الجلد بلطف بحركات في اتجاه عقارب الساعة ثم عكس اتجاه عقارب الساعة لمدة خمس دقائق تقريبًا.

- اتركيه لمدة خمس دقائق أخرى.

اشطف بالماء الفاتر.

غالبًا ما يستخدم الحليب لتطهير الجلد وتجديد شبابه، يقال أن كليوباترا استخدمتها لبشرة فاتحة ورائعة، فهو يحتوي على إنزيمات وأحماض طبيعية تعمل على تنظيف البشرة وتوحيدها اللون وتقشيرها. تتضاعف فعالية الحليب الخام كعامل تطهير عندما يكون باردًا، يعمل مسحوق قشر البرتقال كعامل موازنة الهيدروجيني في هذا المنظف، كما أنه يتحكم في الدهون، ويشد مسام الجلد، ويفتحها.