«كحة وسيلان الأنف».. أبرز أعراض الإصابة بالأمراض التنفسية عند الأطفال

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة قلق كبيرة تنتاب الأهالي هذه الفترة بسبب انتشار فيروس تنفسي بين الأطفال في المدارس، ما يجعلهم يبجثون عن أعراض الإصابة بالأمراض التنفسية، وكيفية الوقاية منه.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعراض الإصابة بالأمراض التنفسية عند الأطفال وطرق الوقاية، وتستعرضها «هن» على النحو التالي:

أعراض الإصابة بالأمراض التنفسية عند الأطفال

- صعوبة في التنفس.

- حمى بنسبة 25%.

- الرشح بنسبة 9%.

- إسهال وقيء بنسبة 6%.

- احتقان الحلق بنسبة 3%.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المصرية، بزيارة الطبيب المختص على الفور عند ظهور الأعراض على الطفل، وحصوله على العلاج المناسب له.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ انتشار الفيروسات التنفسية يحدث في فترة ما بين الفصول على مستوى العالم، أي هذه الأيام بين فترة الخريف وبداية الشتاء مثل فيروس الإنفلونزا، الفيروس الغدي، والفيروس التنفسي المخلوي.

وأضاف «عبدالغفار»، أنّ قطاع الطب الوقائي عمل على إجراء مسحة على عدد كبير من الأطفال لديهم أعراضًا التنفسية، وأظهرت النتائج أن 73 % منهم مصابين بالفيروس التنفسي المخلوي، وهو فيروس واسع الانتشار، يصيب الأطفال بشكل كبير.

وتابع أن 98% من الأطفال المصابين بفيروس الغدي، يعانون من أعراض خفيفة أبرزها سيلان الأنف، ولا يحتاجون إلى المستشفى، بينما 1% من الأطفال المبتسرين من الممكن إصابتهم بأزمات رئوية ويحتاجون دخول المستشفى.

الأعراض التنفسية

- ارتفاع درجة الحرارة.

- الكحة.

- البلغم.

- سيلان الأنف.

- فقدان الشهية.

وأوضح «عبدالغفار»، أنّ الفيروس الغدي أو الخلوي يعتبر شبيه للإنفلونزا، ربما يكون أصله حيواني أو تحور من إنسان لآخر، وأعراضه تكون نفس أعراض الإنفلونزا وكذلك العلاج.

طرق الوقاية والحماية من الفيروسات التنفسية

- الحرص على غسل اليدين باستمرار.

- البُعد تمام عن تقبيل الأطفال في هذه الفترة.

- العمل على التنظيف المستمر للأسطح.

- تناول السوائل والأغذية لتقوية المناعة.

- العمل على تناول الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والليمون.

- تجنب التعرض للبرد بطريقة مباشرة.

- الحرص على التغذية والتهوية الجيدة.

في حال صعوبة التنفس لدى الأطفال أو زرقان الجلد، الذهاب فورا إلى المستشفى، ويجب عدم ذهاب الطفل إلى المدرسة في حال إصابته لأن الفيروس ينتقل عن طريق النفس.

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أغلب الإصابات تكون بين أطفال عمرهم عامين.