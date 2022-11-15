خاتم الزفاف بمليون و200 ألف دولار.. ابنة ترامب الصغرى تتزوج من ملياردير عربي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في بالم بيتش بولاية فلوريدا، احتفل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بزفاف ابنته الصغرى تيفاني ترامب على الملياردير عربي الأصل مايكل بولس، وتبلغ تيفاني من العمر 29 عاما، وهي الأخت غير الشقيقة بإفانكا ترامب ودون جونيور، وإريك وبارون ترامب، فقد أنجبها دونالد ترامب من الممثلة مارلا مابلز الذي تزوجها بين الأعوام 1993 و1999.

تفاصيل زفاف ابنة دونالد ترامب

بمجرد عبور العاصفة الاستوائية نيكول، عبر فلوريدا أقيم حفل زفاف تيفاني ومايكل البالغ من العمر 25 عاما في منتجع Mar -a- lago، المملوك لعائلة دونالد ترامب، في حفل زفاف ضخم، ووصلت تكلفة خاتم الزفاف وحدة إلى مليون و200 ألف دولار أمريكي، فهو من الألماس، والزمرد وزنه 13 قيراطا، ويأتي احتفال تيفاني بزفافها قبل 3 أيام من إعلان والدها الترشح لرئاسة أمريكا لعام 2024.

وصمم فستان تيفاني ترامب، بتوقيع مصمم الأزياء العربي إيلي صعب، حيث قالت والدتها إن حفل الزفاف كان مزيجا بين الطابع الأمريكي والعربي، ولمسة مايكل كانت حاضرة في فستان عروسته، أما كعكة الزفاف فكانت 7 أقدام على غرار كيكة سيلفيا وينستوك.

وجرى اختيار مكان حفل زفاف تيفاني في هذا المنتجع لأنه نفس المكان الذي ولدت فيه وأتت فيه إلى العالم وكذلك كبرت في وعاشت فيه طفولتها بحسب والدتها مارلا لمجلة «بيبول الأمريكية»، وشارك دوانلد ترامب ابنته في النزول للمر وهو ممسكا بها، ورقص معها رقصة الأب وابنته.

وقالت «مارلا»، إنها فخورة جدا بابنتها لأنها اختارت الرجل المناسب، وشارك في حفل الزفاف، صديقات تيفاني المقربات اللاتي كن وصيفاتها، وكذلك اختها غير الشقيقة إيفانكا ترامب التي قدمت لأختها الدعم الكامل خلال حفل الزفاف ولم تتركها.

وقبل حفل الزفاف بقليل اجتمعت عائلة ترامب ومايكل بولس واحتفلا في عشاء بزفاف الثنائي، ثم أقيم حفل الزفاف الأسطوري بملسة أمريكية لبنانية.