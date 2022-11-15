فوائد غير متوقعة للشبت.. تحمي وتساعد على علاج الكثير من الأمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشبت من النباتات العشبية، المتوفرة بسهولة في المنازل وتعطي الطعام مذاقا شهيا، كما تستخدم كثيرا لتزيين الطبق، ولكن الأهم هو أنه يحتوي على فوائد عدة.

وتقدم آية سامي، أخصائية التغذية، عبر «هن»، فوائد الشبت على الصحة، حيث إنه يحتوي على عناصر غذائية متعددة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والكالسيوم والمنجيز والنحاس والمغنسيوم والبوتاسيوم وغيرها.

فوائد الشبت

- يحتوي الشبت على فيتامين سي ما يجعله مفيدا للنظر.

- الشبت غني بفيتامين سي ما يجعله يقوي المناعة.

- يساعد الشبت في تكوين العظام.

- يحمي الشبت الخلايا من التلف الناتج من جزئيات غير مستقرة وتعرف بالجذور الحرة التي تؤدي إلى السرطان.

- يحسن الشبت أداء الدماغ والجهاز العصبي.

- يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي.

- يعمل على علاج فقدان الشهية.

- يعالج الانتفاخ.

- يساعد على علاج الحمى ونزلات البرد.

- يعالج السعال والتهاب الشعب.

- يعمل على علاج مشاكل الكبد والمرارة.

أخصائية التغذية: الشبت يعالج اضطرابات النوم

- يعالج البواسير، وعسر البول.

- يعمل الشبت على علاج القرحة التناسلية.

- الشبت يعالج عسر الطمث.

- يساعد الشبت على حل مشاكل الأرق واضطرابات النوم الأخرى.