في شهر التوعية.. تعرف على أعراض السكري وحالات تنوع الإنسولين

القاهرة - سمر حسين - صحة

شهر نوفمبر هو شهر التوعية بالمرض السكري، الذي يعد من الأمراض التي تعتمد على مدى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ويدخل الأنسولين ضمن علاجات المرض السكر ويتم تحديد أنواعه طبقًا لحالة المريض، لذلك نقدم لكم من خلال «هن»

أعراض السكري وحالات تنوع الإنسولين .

أنواع مرض السكري

‏قال الدكتور حسام موافي خلال لقاء سابق في هذا الصدد، إن مرض السكري هو ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويحدث بحدوث خلل في نسبة السكر ويوجد أنواع من مرض السكر، كالنوع الأول وهو مرض مناعي يحدث عندما يضرب الجهاز المناعي الخلايا المسئولة عن إفراز الأنسولين الموجودة في البنكرياس وكسرها وعلاجه الوحيد هو الأنسولين.

وأضاف أن النوع الثاني هو وجود أنسولين في الجسم طبيعي أو أعلى من الطبيعي، وعلاجه يحتاج إلى الأنسولين بالإضافة إلى الأقراص العلاجية، ويوجد نوع ثالث بين النوعين سكر «lada» وبذلك يختلف على أساسهم العلاج، بالإضافة إلى أنه تختلف مستوياتُ الجلوكوز في الدم على مدار اليوم.

أعراض مرض السكري

ونوه أنه من الممكن عدم ظهور أعراض على مريض السكر فيجب أن يكون قياس السكر قياس روتيني، بالإضافة إلى بعض الأعراض العامة، وهي كالتالي:

- الرؤية الضبابية.

- بطء التئام الجروح.

- الإصابة بإلتهاب في الجلد.

- ضعف المناعة.

- ‏ تنميل الأطراف.

- الشعور بالعطش الشديد.

- كثرة التبول.

- فقدان الوزن دون قصد.

- زيادة مؤشر كتلة الجسم.

- ارتفاع ضغط الدم.

‏- ‏ارتفاع مستويات الكوليسترول غير الطبيعية.

- أنواع الأنسولين:

وأكد «موافي» أن الأنسولين عدة أنواع يعتمد على فترة عمله، وتتمثل الأنواع في:

- أنسولين سريع المعفول.

- أنسولين ‏قصير المفعول.

‏- أنسولين متوسط المفعول. ‏

‏- أنسولين طويل المعفول. ‏

‏ويتم تحديد جرعة الأنسولين بالاعتماد على حالة الكلى والكبد الصحية، إذ أنهم المسئولان عن مدى الإستجابة للأنسولين تبعًا لحالتهم الصحية، فمثلًا مريض الفشل الكلوي يتناول جرعة منظمة من الطبيب حسب حالته ليتلائم مع طبيعة كليته وكبده.