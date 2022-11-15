دور الأزياء البارعة في تقديم صيحة الـ School Girl.. «إطلالات جذابة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعتبر صيحة الـ«School Girl» واحدة من الصيحات اللافتة للأنظار كونها مستوحاة من تصميمم الزي المدرسي، من حيث الألوان والتصاميم، وهي موضة تحبها المراهقات وهن الفئة الأكثر متابعةً لدور الموضة بعد الشباب، لذلك هذا العام لم تنسَ علامات الموضة تلك الفئة من المتابعين الصغار من توجهاتها، قدمت لويس فويتون وجوتشي وآخرون مجموعة من الصيحات في عروض خريف وشتاء 2022- 2023 يقدمها«هن» في التقرير التالي:

صيحة الـ School Girl من Louis Vuitton

للتعبير عن صيحة الـ School Girl للفتيات أو ما تعرف بالزي المدرسي بسبب تفاصيلها، قام المدير الإبداعي نيكولا جيسكيير لدار «Louis Vuitton» هذا الموسم بتصميم أسلوب منفرد، وكان ذلك من خلال استعانته بالملامح الذكورية لإخراج تصاميم زي مدرسي بلمسات أنثوية بحتة، تجسدت في البنطلون الرمادي ذو الخطوط الطولية الذي يشبه تصاميم ملابس الستينات، وفقًا لموقع «Pinterest».

صيحة الـ School Girl من Gucci

ظهرت صيحة الـ School Girl من Gucci بعد تعاون الدار الإيطالية مع شركة المنتجات الرياضية «Adidas» في عروضهم لخريف وشتاء 2022، ونتج عن التعاون إنشاء مجموعة «Exquisite Gucci» حيث تم إقران السترات والقمصان وربطات العنق الضيقة مع بنطلونات مريحة ومعاطف رياضية، الأمر الذي منح إلهامًا متدفقًا للفتيات العصريات خاصة مع إضافة قبعات الحياة البرية، كان العرض أشبه بالحياة في القرن الماضي.

صيحة الـ School Girl من CHANEL

في الدار الفرنسية العريقة «CHANEL» كانت صيحة الـ School Girl أنثوية خالصة حيث تخلت الدار عن البنطال الواسع فيها والألوان السماوية التي تدل على الزي المدرسي، وأعتمدت على الجيب القصيرة، والألوان الداكنة، بقماش التويد وحبيبات اللؤلؤ.

جسدت الدار هذه الصيحة ببراعة مع بدلات مطبعة بنقشة المربعات، وجزمات من طراز جزمة الصيّاد أو البوت الطويل حملت شعار الدار، وجوارب تصل إلى أعلى من حد الركبة إضافة إلى الإكسسوارات التي تصورت مقاربة رائعة لربطات العنق بأسلوب جديد، وظهر ذلك في عروض خريف 2023.