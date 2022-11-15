أسباب تساقط الشعر في الحمل.. و3 طرق فعالة للعلاج

القاهرة - سمر حسين - ماما

أسباب تساقط الشعر في الحمل أمر تحرص العديد من السيدات الحوامل على معرفته وذلك لتعرض الكثير منهن لهذه الأزمة خلال أشهر الحمل، وهو ما يسبب إزعاجا لهن نظرًا لتساقطه المستمر وتسببه في فقدان الحصول على مظهر جذاب، خاصة عند الاستعداد للخروج من المنزل أو غيره من المواقف الأخرى.

وخلال حديثه في إحدى حلقات برنامج «العيادة»، المعروض عبر شاشة «الحياة»، كشف الدكتور عمر رشاد، استشاري جراحات التجميل، عن أسباب تساقط الشعر في الحمل.

أسباب تساقط الشعر في الحمل

وقال استشاري جراحات التجميل إن الخلل الهرموني يعد هو أهم أسباب تساقط الشعر في الحمل، وهو الذي يؤدي إلى زيادة نسب هرمون الذكورة خلال هذه الفترة.

وتابع عمر رشاد لافتًا إلى أنه إذا كان هناك صلع وراثي أيضًا في التاريخ العائلي للأم، فقد يحدث تساقط الشعر خلال فترة الحمل بصورة ملحوظة، مستطردًا: «بيحصل خلل هرموني بيخلي العنصر الرجالي في الهرمونات يزيد شوية، وبالتالي ولو في صلع وراثي في العيلة يبتدي الشعر يخف في منقطة الرأس الأمامية».

علاج تساقط الشعر في الحمل

وحسب ما أوضح استشاري جراحات التجميل، أن تساقط الشعر في فترة الحمل عادة ما يحدث في مقدمة الرأس عن بقية أجزاءها، وهو ما يؤدي إلى خفة الشعر بهذه المنطقة بصورة كبيرة.

أما عن علاج هذه الأزمة، أوضح «رشاد» أنه هناك بعض الخطوات التي تساهم في علاج تساقط الشعر خلال أشهر الحمل، والتي تتمثل في:

1- الحصول على العلاج الدوائي، وهو الخطوة الأساسية في مرحلة العلاج، لأنه يساهم في ضبط معدلات هرمون الذكورة لدى الأم، ورفع نسب هرمونات الأنوثة في الجسم.

2- العلاج باستخدام أشعة الليزر.

3- العلاج باستخدام أشعة الموجات الضيقة التي تساهم في إنبات نمو الشعر مرة أخرى.

أسباب سقوط الشعر بعد الولادة

وعن أسباب سقوط الشعر بعد الولادة خاصة في الأشهر الأولى، أوضح استشاري جراحات التجميل، أنه من الممكن أن تتعرض الأم لأزمة تساقط الشعر بعد وضع الجنين، وذلك نظرًا لإنقضاء المخزون السلعي من الفيتامينات في جسدها بمجرد الولادة.

وتابع «رشاد»: «أول ما بيحصل ولادة المخزون السلعي من الفيتامينات بيخلص في جسم الأم، ومش بيبقى عندها فيتامينات كافية لنمو الشعر والأظافر، خاصة في أول شهر أو شهرين من الولادة».

وللعلاج يجب حصول الأم في خلال هذه الفترة على الفيتامينات الخاصة بنمو الشعر، والمسؤولة عن إنباته وتقويته مرة أخرى.

علاج تساقط الشعر في المنزل

ومن ناحيتها قدمت خبيرة التجميل، مروة حمدي، خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، مجموعة من الحلول التي تساعد على علاج تساقط الشعر في المنزل، والتي من بينها:

1- مكعبات الثلج

من الممكن وضع مكعبات الثلج على فروة الرأس حيث تساهم هذه الخطوة في علاج تساقطه بشكل ملحوظ خاصة إن كان تساقط الشعر عرضيًا وليس مرضيًا، وهو عادة ما ينتج عن الشعور بالضغط النفسي والتوتر.

2- الثلج والروزماري

يتم استخدام هذه الوصفة من خلال نقع الروزماري في المياه لمدة 24 ساعة، ومن ثم يتم وضعه في مكعبات الثلج داخل الفريزر.

وفيما بعد يتم إخراج مكعبات الروزماري من الفريزر ومن ثم تمريرها على فروة الرأس ببطء، حيث تساهم هذه الطريقة في قفل بصيلات الشعر، والمسام المسؤولة عن تساقطه، إلى جانب تنشيط الدورة الدمورية.

كما يمكن استخدام مكعبات الروزماري على الشعر للحصول على لمعان جذاب له، ومن الممكن استخدام هذه الخطوة بعد الاستحمام، وهو ما يعزز نمو الشعر وحمايته من التساقط بصورة ملحوظة أيضًا.